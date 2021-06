Verkäufer*in gesucht

REWE Heiden OHG in Niederlehme sucht ab sofort

Verkäufer*in mit Kassiertätigkeit

in Teilzeit

Was Sie bei uns bewegen:

Sie lieben es, wenn Ihre Gäste sich richtig wohlfühlen? Und schenken ihnen stets Ihre volle Aufmerksamkeit? Mit Leichtigkeit vermitteln Sie so unseren Kunden im Verkauf und an der Kasse jeden Tag das gute Gefühl, in Ihrem REWE Markt willkommen zu sein:

• Sie führen die Kassiervorgänge zuverlässig durch und stellen eine korrekte Abrechnung der Scannerkasse sicher

• Sie sorgen dafür, dass der Kassenbereich jederzeit sauber und einladend ist

• Sie verräumen Waren und achten nicht nur auf Vollzähligkeit, sondern immer auch auf die Qualität

• Sie begeistern unsere Kunden mit Ihrem freundlichen Auftreten, kompetenter Beratung und zuvorkommendem Service

Was uns überzeugt:

• Idealerweise Ihre kaufmännische Berufsausbildung oder Ihre Berufserfahrung, die Sie am besten im Handel gesammelt haben.

Auch als Quereinsteiger sind Sie bei uns herzlich willkommen

• Ihre Begeisterung für den Handel und Freude am Umgang mit Menschen

• Ihre ausgeprägte Kundenorientierung und Kommunikationsstärke, Ihr Teamgeist und Ihr Verantwortungsbewusstsein

• Ihre Bereitschaft, Neues zu lernen

Was wir bieten:

Als sicherer Arbeitgeber stehen wir unseren Mitarbeitern mit vielen Perspektiven und flexiblen Angeboten für alle Lebensphasen zur Seite. Bei uns können Sie schnell Verantwortung übernehmen und den Lebensmitteleinzelhandel mitgestalten.

Entdecken Sie Ihre Vorteile:

• Eine strukturierte Einarbeitung und ein eingespieltes Team, in dem persönliches Engagement und gegenseitige Hilfsbereitschaft an erster Stelle stehen

• Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe im direkten Kundenkontakt

• Individuelle Karrierechancen durch unsere internen Entwicklungsprogramme

• Mehr von Ihrem Gehalt – mit dem REWE Mitarbeiterrabatt von 5% bei jedem Einkauf

• Attraktive Angebote zur Altersvorsorge in der REWE Group-Pensionskasse

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.rewe.de/karriere.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Rewe Alexander Heiden oHG

Karl- Marx- Str. 169

D- 15713 Königs Wusterhausen

OT. Niederlehme

Bewerbung auf: info@rewe-niederlehme.de

Tel: 03375 21 70 35

Fax: 03375 21 70 92

Bewerbung auf: rewe.de/Karriere

Job Id: 317763

Oder nutzen Sie unser Onlineformular, so erreicht Ihre Bewerbung direkt den richtigen Ansprechpartner in unserem Recruiting Center.

Bewerbungsunterlagen in Papierform können wir leider nicht zurücksenden.

Für Rückfragen zu dieser Position (Job-ID: 317763) steht Ihnen unser Bewerber-Servicetelefon unter 0221 149-7110 zur Verfügung.

Um Ihnen den Lesefluss zu erleichtern, beschränken wir uns im Textverlauf auf männliche Bezeichnungen. Wir betonen ausdrücklich, dass bei uns alle Menschen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung – gleichermaßen willkommen sind