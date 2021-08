Veranstaltungstipps für dieses und kommendes Wochenende:





FREITAG

Was: Die Potsdamer Schlössernacht 2021

Wann: 20. & 21. August, 16:00 – 1:30 Uhr

Wo: Park Sanssouci

14467 Potsdam

Info: Bei der Potsdamer Schlössernacht warten auch in diesem Jahr wieder unzählige Überraschungen und Atemberaubendes auf Sie.

Kennenlernen, Annähern an das Neue und Unbekannte und französisches Flair stehen dabei an erster Stelle.

Eintritt: 39,00 Euro / Ermäßigt: 29,95 Euro (Freitag)

44,00 Euro / Ermäßigt 34,00 Euro (Samstag)

Online: https://www.potsdamer-schloessernacht.de/

Was: „Kneipenquiz“ auf der Burg Storkow

Wann: 20. August, 19:00 bis 22:30 Uhr

Wo: Burg Storkow,

Schloßstraße 6, 15859 Storkow

Info: Die Burg Storkow lädt zum ersten „Kneipenquiz“ ein!

Ein Quizteam besteht aus maximal sechs Personen, je Team werden 10 Euro Startpreis gezahlt. In fünf Quizrunden zu diversen Themen werden die Rundengewinner ermittelt. Für die Schlauesten unter diesen gibt es dann erneut Gewinne.

Solange freie Tische zur Verfügung stehen, werden Anmeldungen entgegengenommen. Diese erfolgen entweder per E-Mail mit den Gruppennamen an veranstaltungen@storkow.de oder tourismus@storkow.de, alternativ auch telefonisch unter der 033678/73108.

Eintritt: je Team 10,00 Euro

Online: https://www.storkow-mark.de/veranstaltungen/2184177/2020/08/21/%E2%80%9Ekneipenquiz%E2%80%9C.html

SAMSTAG

Was: Unter Freiem Himmel 2021 – Felix Jaehn

Wann: 21. August, 14:00 bis 23:00 Uhr

Wo: Strandbad Grünau

Info: Ein Tag am Strand mit Felix Jaehn. Seine Show zählte im Juni bereits zu einem der absoluten Highlights von „Unter freiem Himmel 2020&2021“. Erleben Sie viele DJ’s und sommerliche Stimmung. Felix Jaehn selbst legt für Sie von 21:00 bis 23:00 Uhr auf.

Eintritt: ab 40,00 Euro

Online: https://www.unterfreiemhimmel.com/felixjaehn

Was: 30 Jahre Verein Frauen helfen Frauen – 30 Jahre Fürstenwalder Frauenhaus

Wann: 21. August, ab 14:00 Uhr

Wo: Fürstenwalde

Info: Der Verein Frauen helfen Frauen e. V. möchte sich mit einer öffentlichen Kaffeetafel auf dem Fürstenwalder Marktplatz bei allen Freund*innen und Unterstützer*innen des Fürstenwalder Frauenhauses für 30 Jahre Begleitung und Hilfe bedanken.

Von 14 bis 17 Uhr sind Wegbegleiter*innen sowie Interessierte recht herzlich eingeladen, sich bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen auszutauschen. Auch Anwohner*innen und Passant*innen sind gern gesehene Gäste. Neue Vereinsmitglieder sind herzlich willkommen.

Eintritt: frei

Online: https://www.fuerstenwalde-spree.de/news/15/668499/pressemitteilungen/30-jahre-verein-frauen-helfen-frauen-–-30-jahre-fürstenwalder-frauenhaus.html

Was: Senzig Open

Wann: 21. und 22. August, ab 17:00 Uhr

Wo: Am Wiesengrund

15712 Königs Wusterhausen, OT Senzig

Info: Der Förderverein Netzwerk Senzig e.V. gestaltet das 2. Senzig Open mit offenen Türen bei Vereinen, Firmen, Einrichtungen, Künstlern und Privatpersonen. So am Samstag beispielsweise der Feuerwehrverein, der einen Blick ins neue Gerätehaus ermöglicht. Aber auch die Grundschule am Krimnicksee und viele mehr führen einen Tag der offenen Tür durch.

Am Sonntag öffnet die SG Südstern ihre Türen in Form eines Mini Pfingstfestes mit Torwandschießen, Tischtennis und noch mehr Spiel und Spaß.

Eintritt: frei

Online: https://v2.netzwerk-senzig.de/2021/08/12/2-senzig-open/

SONNTAG

Was: 3. Wildauer Kinofestival OPEN AIR

Wann: 22. August, ab 11:00 Uhr

Wo: Am Finkenschlag in Wildau

(Hinter dem REWE-Markt)

Info: Die Wohnungsgenossenschaft Wildau lädt auch in diesem Jahr zum Kinofestival Open Air in Wildau ein. Mit vielen Attraktionen, darunter die Hüpfburg und Kinderüberraschungen, sind Spiel und Spaß geboten.

Für musikalische Unterhaltung sorgen Marita Kaden und Dagmar Frederic ab 15:30 Uhr. Am Abend dann das Highlight: um 20:00 Uhr startet der DEFA-Klassiker „Und nächstes Jahr am Balaton“.

Eintritt: kostenlos

Online: https://www.facebook.com/HitradioSKW/posts/243558894438347

Was: Tag des offenen Gartens

Wann: 22. August, 9:00 bis 17:00 Uhr

Wo: Kräuter- und Naturhof

An der Dabernack 2, 15754 Heidesee OT Kolberg

Info: Sie finden einen ca. 2.000 qm großen Garten auf dem Gelände einer ehemaligen Tongrube. Auf dem höher gelegenen Teil des Gartens wurden verschiedene Themengärten angelegt. Der sonnige Eingangsbereich wird bestimmt durch eine Sammlung verschiedener Dornengehölze wie Sanddorn, Ilex und Wildrosen. Daran schließt sich eine umfangreiche Pflanzung verschiedenster Nutz- und Ziergehölze an. Ein Küchen-, Kräuter- und Apothekergarten nehmen ebenfalls eine wichtige Stellung ein. Diverse Staudenquartiere lockern die Gartenlandschaft auf. Im hinteren Gartenteil gelangt der Besucher zu einem steil abfallenden Gelände mit Blick auf einen kleinen kreisrunden See, der sehr malerisch von hohen Farnen, Gräsern und Birkengesäumt wird. Der Sommergarten überzeugt bis in den Herbst hinein mit vielen Lilien, Felberich und Sonnenhut sowie mit Funkien, hohen Gräsern und Hortensien.

Eintritt: frei

Online: https://www.kräuterundnaturhof.de/Veranstaltungen