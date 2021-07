Servicemitarbeiter (m/w/d) gesucht

Das CineStar in Wildau sucht

Servicemitarbeiter (m/w/d)

auf 450€-Basis, in Teilzeit oder studentischer Teilzeit.

Die Helden Hollywoods konnten Sie schon als Kind stundenlang auf der großen Leinwand bestaunenund Sie verkaufen Popcorn ebenso freundlich, wie Sie an der Kasse einen guten Film empfehlen

können? Dienstleistung ist für Sie kein Fremdwort, sondern eine Selbstverständlichkeit? Sehr schön!

Dann sind Sie bei uns genau richtig.

Zu Ihren Aufgaben gehören:

Die Betreuung unserer Gäste sowie die Sicherstellung der Gästezufriedenheit

Der Verkauf von Kinokarten, Getränken, Süßwaren, Eis und Saalverkaufsangebot

Die Einlasskontrolle, Platzeinweisung, Saalreinigung sowie Gästeinformation

Die Herstellung von Popcorn

Die Umsetzung unserer Standards bzgl. Kundenfreundlichkeit, Service, Sauberkeit und Hygiene

Was wir voraussetzen:

Spaß am Umgang mit Gästen und die Identifikation mit dem Servicegedanken

Eine freundliche, flexible und kommunikative Persönlichkeit

Ein gepflegtes Erscheinungsbild und gute Umgangsformen

Freude an der Arbeit im Team und die Bereitschaft immer wieder Neues zu lernen

Die grundsätzliche Bereitschaft zu Wochenend-, Nacht-, Wechsel- und Feiertagsdiensten

Wenn Sie Lust auf Kino haben und sich in den vorgenannten Eigenschaften wiederfinden, dann sollten Sie sich bei uns bewerben.

Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen!

Ihre Bewerbung bitte an:

Herrn Jens Wildner

jenswildner@cinestar.de

oder direkt vor Ort!