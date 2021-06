Marketingassistent*in gesucht

Die Spreewelten suchen

eine*n neue*n Marketingassistent*in

in Vollzeit (40 Stunden).

Ihre Aufgaben:

Sie…

schreiben Pressemitteilungen für das Spreewelten Bad und Hotel, sowie Artikel für Zeitungen oder Internetseiten, mit denen die Spreewelten zusammenarbeiten

bearbeiten Spreewelten Themen und schreiben Beiträge für die Mieterzeitung der WIS

planen, erstellen und versenden den Newsletter

planen Veranstaltungen z. B. Teamevents, Firmenausflüge/ feiern oder auch Veranstaltungen in den Spreewelten

bereiten Messen vor und vertreten die Spreewelten vor Ort

bearbeiten täglich allgemeine Gästeanfragen per Telefon und E-Mail

betreuen die Social Media Accounts Facebook und Instagram und pflegen unsere Internetseite

beantworten unsere Google Bewertungen

Ihr Profil:

Sie…

verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische oder vergleichbare Berufsausbildung

haben bereits Erfahrungen im Marketing- und PR-Bereich

sind sicher im Umgang mit MS Office

haben Spaß am täglichen Umgang mit Gästen und der Arbeit im Team

sind organisiert, kommunikativ, arbeiten selbstständig und verfügen über eine schnelle Auffassungsgabe

Was bieten wir Ihnen?

die Möglichkeit auf ein unbefristetes Arbeitsverhältnis

einen spannenden, abwechslungsreichen Arbeitsalltag an einem modernen Arbeitsplatz

eine familiäre Atmosphäre in einem motivierten Team

die Möglichkeit sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln

geregelte und familienfreundliche Arbeitszeiten Montag bis Freitag, 7:30 – 16:00 Uhr

umfangreiche Mitarbeitervorteile

Mitarbeiterevents und Firmenausflüge

ein echt cooles Team

Wenn Sie Lust haben, in einem erfolgreichen Freizeitbad, in dem es sogar Pinguine gibt, zu arbeiten, dann schicken Sie eine Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des nächstmöglichen Eintrittstermins an:

badleitung@spreewelten.de

oder per Post an:

Spreewelten GmbH

Axel Kopsch

Alte Huttung

03222 Lübbenau/Spreewald

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!