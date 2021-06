CARBOTEC sucht neue Service-Mechaniker*innen

Carbotec sucht für ihre Caravan-Fachwerkstatt neue

Service-Mechaniker*innen (m/w/d)

In unserer Caravan-Fachwerkstatt bieten wir Ein- und Anbauten von Zubehör aller Art sowie allgemeine Wartungen und technische Überprüfungen an. Darüber hinaus führen wir für unsere Kunden, Hersteller und andere Betriebe komplexe, teils höchst individuelle, Umbau- und Instandsetzungsarbeiten aus.

Neben einer abgeschlossenen Berufsausbildung und erster Berufserfahrung in einem Handwerksberuf hast Du Freude an echtem Handwerk und bist bereit in allen Bereichen unserer Caravan-Fachwerkstatt anzupacken. Vielleicht arbeitest Du auch schon länger in einem Handwerksberuf und möchtest Dein Können auch in anderen Bereichen unter Beweis stellen.

Eine sorgfältige Arbeitsvorbereitung, durchdachtes Handeln und technisches Verständnis zeichnen Dich aus. Neuen Aufgaben und Herausforderungen begegnest Du aufgeschlossen.

Ein Führerschein der Klasse B, C1 oder 3 rundet Dein Profil ab.