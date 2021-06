ist seit 1991 der kompetente und zuverlässige Partner seiner Kunden in allen Fragen rund um das Fahrzeug. Mit einer breiten Palette von Neuwagen und Serviceleistungen bieten wir unseren Kunden stets hohe Qualität und professionelle Beratung.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort engagierte Mitarbeitende in Vollzeit als

Automobilverkäufer*in (m/w/d)

Anforderungen:

– abgeschlossene Berufsausbildung (bevorzugt Kfz-Branche)

– Freude an Autos, am Verkauf und am Umgang mit Kunden

– kompetent, kontaktfreudig, pünktlich und zuverlässig

– hohes Maß an Motivation und Selbstorganisation

– Erfahrungen in der Automobilbranche und im Außendienst von Vorteil

– PKW-Führerschein

– Kenntnisse im Bereich Datenverarbeitung