Unser kleines Team von 2 Kosmetikerinnen und 1 Azubi braucht Unterstützung und freut sich ihre Bewerbung! Die Wohlfühloase ist ein Day SPA in zurückgezogener und individueller Atmosphäre. Direkt am Kurpark, mit Blick zum Scharmützelsee, in unmittelbarer Nähe zum Thermalbad und Hotels. Hochwertige Produktvielfalt von Thalgo, Coleur Caramel und Bionouvelle sorgen für abwechslungsreiche und ausgezeichnete Ergebnisse und hohe Verträglichkeit. Professionelle Gesichts-und Körperbehandlungen, Hand-und Fußpflege, Sugaring, Medical Beauty, Thalasso und Ayurveda ermöglichen umfangreiche exklusive Behandlungsrituale. Sehr individuelle großzügige Behandlungsräume, Verkaufslounge mit Balkon sowie modernste Geräte bieten einen angenehmen Arbeitsablauf. Flexible Arbeitszeiten innerhalb eines geregelten Dienstplanes ermöglichen individuelle, persönliche Einsatzmöglichkeiten.

Sie möchten sich verändern?

Sie sind:

• kompetent, zuverlässig und engagiert

• von angenehmer und positiver Ausstrahlung

• kundenorientiert, teamfähig

• interessiert an Beratung und Verkauf von Produkten und Schmuck

• neugierig, aufgeschlossen und bereit für Weiterbildungen

• Sie sind gerne mit viel Einfühlungsvermögen und Leidenschaft für den Beruf dabei?

Dann nutzen Sie die Möglichkeit sich Stammkunden auf zu bauen sowie Urlaubern ihr Können näher zu bringen. Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Wohlfühloase Andrea Schindler

Karl-Marx-Damm 9

15526 Bad Saarow

Email: info@beauty-badsaarow.de



www.beauty-badsaarow.de