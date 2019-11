Willkommen im Knutschfleck Berlin

Berlins Gastronomie-Attraktion am Alexanderplatz!

Hier, wo Berlin seine Gäste knutscht, direkt am Alexanderplatz mit einer schönen Aussicht auf den Fernsehturm, lässt man den Tag zu Livemusik, buntem Showprogramm, Karaoke und leckeren Cocktails ausklingen oder erfreut sich tagsüber an originalen Berliner Bieren und Speisen.

Schon beim Betreten der Bar beginnt eine Reise in die Vergangenheit. Das Ambiente ist aufregend und bunt. Die Wände zeigen Schwarz-Weiß-Fotos vom historischen Berlin und Ausschnitte von Bühnenshows der vergangen Zeit. Das beeindruckende Ambiente lädt mit seinen edlen Kronleuchtern und den gemütlichen Chesterfield-Sofas zum längeren Verweilen ein. Durch seinen über 15 Meter langen Tresen, mit eingeschlossener großer Showbühne, erinnert das Knutschfleck an ein Varieté oder besser noch an den Film „Burlesque“ mit Cher und Christina Aguilera.

Gambas, Garnelen, Shrimps All You Can Eat

im Berliner Restaurant Knutschfleck

Gambas, Garnelen oder auch Shrimps gehören zu den beliebtesten Meeresfrüchten. Ob Afterwork-Abendbrot oder nur ein Ausflug durch Berlin – die beste Alex Gastro im Knutschfleck Berlin am Alexanderplatz bietet neben einem bunten Berlin Varieté am Wochenende und den Karaoke-Partys am Dienstag und Donnerstag auch Gambas, Garnelen oder Shrimps All You Can Eat.

Cocktailbars in Berlin gibt es wie Sand am Meer, aber die einzigartige Karaokebar und Eventlocation Nummer 1 “Knutschfleck Berlin” ist auch als Cocktailbar angesagt und meist bis auf den letzten Platz ausgebucht. Mit über 150 Cocktails sowie Gin-Kreationen und deutscher Küche ist das Knutschfleck-Restaurant eine der beliebtesten Locations in Berlin.

Die Garnelen oder Shrimps werden mit frisch zubereiteter Aioli und leckeren warmen Ciabattabrot serviert – dazu passend ein Glas Wein.

SHOWTIME

Freitag und Samstag in der Attraktion am Alexanderplatz, dem Knutschfleck Berlin

Jeden Freitag und Samstag heißt es Vorhang auf im Knutschfleck Berlin am Alexanderplatz! Die sexy Moderatorin Arielle führt Sie in ihrem Moulin-Rouge-Outfit gekonnt an Ihre reservierten Tische und begleitet Sie moderierend mit Witz und Charme durch den Abend. Es erwartet Sie ein buntes Show-Programm, welches Sie in den Abend knutscht und mitnimmt in die weite und bunte Welt des Varieté!

Wer den Film Coyote Ugly kennt, weiß, was diejenigen Personen erwartet, die ganz vorne an der Bühne stehen – und wer den Film Burlesque mit Christina Aguilera und Cher gesehen hat, wird die Gelegenheit haben, sich für einen Moment in die zauberhafte Welt des Films zu versetzen. Die Artisten sind vielfältig, grandios und bezaubernd – das Beste aber ist, dass sie immer wieder mit Neuem überraschen. Also machen Sie es sich auf den Chesterfield-Sofas gemütlich, bestellen Sie schon einmal einen Cocktail und sehen Sie selbst!

Sichern Sie sich ab heute, 14:00 Uhr, Ihre exklusiven Gutscheine für zwei Personen

für das Gambas-All-You-Can-Eat (inkl. je ein Glas Wein) im Wert von 86,20 Euro

oder das Berlin-Varieté (inkl. Berliner Bockwurst & Kartoffelsalat) im Wert von 47,80 Euro –

Sie zahlen aber nur die Hälfte, 43,10 Euro bzw. 23,90 Euro!*

* Wichtig:

Gutschein-Gültigkeit: Bis 31.10.2020.

Pro Haushalt ist nur der Kauf eines Gutscheins gestattet.

Eine Bar- bzw. Restauszahlung sowie das Belassen eines Restwertes auf dem Gutschein ist nicht möglich.

Selbstabholer können ihre Gutscheine werktags zwischen 09:00 und 15:00 Uhr abholen.

Bitte beachten Sie die Bearbeitungszeit von bis zu 8 Werktagen bei Bankeinzug.

Knutschfleck Berlin

Alexanderstr. 3

10178 Berlin

Tel.: 030 / 540 83 422

E-Mail: info@knutschfleckberlin.de

www.knutschfleckberlin.de