„Det Leben is wie’n Kettenkarussell – dit jeht hoch und runta. Ma bunt, ma grau, ma dreht et und ma steht et.“

In Berlins historischer Mitte steht ein Tor zu einem Wunderland: das Tor zur wunderbaren Welt der Wilden Matilde. Wer hindurch schreitet, spürt den Geist einer märchenhaften Zeit und begibt sich auf eine Reise durch das alte Berlin mit dem bunten, flirrenden Show-Zauber der 1920er- bis 1940er-Jahre. Die Wilde Matilde ist ein Ort mitten in der Hauptstadt, wo sich „Hinz und Kunz“ zum Kaffeeklatsch trifft. Abseits von der Hektik der heutigen Zeit erzählt Ihnen hier Matilde die Geschichte ihrer Jugend.

Das alte Berliner Frollein erinnert sich an die Zeit ihrer unbeschwerten Kindheit, in der sie als „kleene Krucke“ mit windwehendem Haar und ihren geliebten Zuckerbäckereien auf dem Rücken eines Karussellpferdchens saß. Ein Frollein zwischen feiner Patisserie des berühmten Café Bauer, in dem sie arbeitete, und dem wilden Nachtleben der pulsierenden Großstadt, in der sie sich als Burlesque- und Schönheitstänzerin verdingte, um ihre alte Mama und den kleinen Bruder zu ernähren. Berlin wurde der „kessen Motte mit Herz und Schnauze“ bald zu kleen und so zog sie in die weite Welt hinaus – in die bunte Welt des Zirkus, der Jahrmärkte und des Tingeltangel.

Vom Kettenkarussell beglückte die Zuckermamsell die Kinderlein, bis sie der Tatendrang und die Neugierde wieder zurück in ihr geliebtes Berlin brachte. Dort füllt sie nun ihre „Spelunke“ mit Leben und Liebe – und das nicht nur mit ihrem „Kliiitzer-Capuccino“. Ihre verwegenen Geschichten aus der flatterhaften Welt des Zirkus, Burlesque und Varietés beglücken Alt und Jung. Genau wie ihre süßen Verführungen in Form von feinster Patisserie: Petit Fours, Maccarons, Madelaines, Liebesknochen, Cake-Pops, Torten, Kuchen – und leckere Cocktails als „Nascherei für die Großen“.

Im Nikolaiviertel mit Blick auf Fernsehturm, Berliner Dom und Berliner Schloss können Sie die Geschichte der Wilden Matilde erleben. Die Bar ist ein Kettenkarussell, Rokoko-Möbel und alte Bilder Berlins schaffen eine besondere Atmosphäre. Es ist bunt, schillernd, verspielt und gemütlich. Ein Ort für Leckermäulchen, Nostalgiker, Zeitzeugen und alle, die in eine bezaubernde Welt eintauchen möchten. Hereinspaziert!

Für Paare, Junggesellinnenabschiede, Geburtstagsfeiern und andere private Feierlichkeiten sowie für Firmen-Events gibt es spezielle Überraschungen im Programm.

Samstag und Sonntag, 10-15 Uhr

Weihnachtsbrunch mit großem Schlemmer-Buffet. Am Wochenende können Sie sich am großen Schlemmer-Buffet vergnügen und zulangen, bis „der Hosenknopp nich mehr zujeht“. Verbringen Sie die schönste Zeit der Woche mit Ihren Liebsten in der märchenhaften Atmosphäre der Wilden Matilde. Für kleine und große Naschkatzen gibt es ein extra Candy Buffet. Und da das Matildchen ein kleines Spielkind ist, hat sie so manche Überraschung für Sie parat.

Jeden Freitag und Samstag erwartet Sie eine überraschende Zirkus-, Burlesque- und Varieté-Show, in der die Wilde Matilde die aufregende Geschichte ihres Lebens erzählt. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem Restaurant, das an Alice im Wunderland erinnert. Sie werden von einem liebreizenden Frollein an Ihren Platz geleitet, das in ihrem Bauchladen Naschwerk, Zigarettenspitzen, Streichhölzer und andere hübsche Dinge feilhält. Die Bar ist ein Kettenkarussell, an der zuckersüße Jungs mit frechen Hosenträgern und kecken Melonen auf dem Kopf die leckersten Cocktails der Stadt zaubern. Über Ihren Köpfen schaukeln Artistinnen, wimpernklimpernde Candy Girls verteilen Süßigkeiten und kokette Tänzerinnen und Tänzer schwingen ihre Hüften auf dem Tresen.

Rathausstr. 23 – 10178 Berlin Mitte

Dienstag bis Donnerstag: 10.00–00.00 Uhr

Freitag und Samstag: 10.00–01.00 Uhr

Sonntag: 10.00–00.00 Uhr

Montag: geschlossen

