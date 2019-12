Schlagen Sie Ihren Weihnachtsbaum selbst!

Noch keinen Baum für Weihnachten?

Dann sind Sie hier genau richtig!

Bei Christbäume & Schmuckreisig Mellensee können Sie aus tausenden frischen Weihnachtsbäumen auswählen und dann selber Axt und Säge anlegen!

Wählen Sie aus schönen, nach Tanne duftenden Blaufichten, Citrusduft verströmenden Douglasien, Colorado-Tannen mit ihren wunderbar weichen, bläulichen Nadeln, der Frasertanne, dem klassischen Weihnachtsbaum in den USA, oder der schlank- und hochgewachsenen Serbischen Fichte. Und natürlich bietet das Unternehmen auch die beliebten Nordmanntannen an, und davon viele im Zauber-Wald: Eine ganz besondere Überraschung – sprechen Sie das team von Christbäume & Schmuckreisig Mellensee darauf an!

Mit Größen von 0,9 bis zwei Metern ist für jeden der richtige Baum dabei!

Gerne können Sie in der Schonung in Mellensee auch Firmen-Weihnachtsfeiern veranstalten – reservieren Sie jetzt noch schnell einen Termin! Und auch ganzjährig sind Weihnachtsbäume und Bäume im Topf zu haben, beispielsweise für Filmaufnahmen oder Foto-Sessions, oder auch um größere Nadelbaumpflanzungen vorzunehmen. Rufen Sie einfach vorab an!

Frische Bio-Nordmanntannen

Weil Nordmanntannen bei den hiesigen Bodenverhältnissen nicht zu qualitätsgerechten Weihnachtsbäumen heranwachsen, kauft Christbäume & Schmuckreisig Mellensee diese von ihren Partnern zu. So können auch die Kunden fündig werden, die das besondere Flair in Mellensee mögen, aber auch unbedingt eine Nordmanntanne (in Bio-Qualität) haben wollen.

Am 10.12.2019 sind wieder frische Bio-Nordmanntannen eingetroffen: Diesmal kommen sie aus dem Spessart von der Familie Marx (Bio-Zertifiziert DE-ÖKO-006).

Übrigens, der Zertifizierer von der ÖkoP war inzwischen zur zweiten Bio-Kontrolle in der Schonung von Christbäume und Schmuckreisig Mellensee: Der Prozess läuft, in 2 Jahren kann das Unternehmen – bei Einhaltung der Anforderungen – auch offiziell ein zertifizierter Bio-Betrieb sein (mit Öko-Zertifikat für die Produkte Weihnachtsbäume und Schafe). Dafür unterwirft sich die Firma den angemeldeten und unangemeldeten Kontrollen durch eine unabhängige Zertifizierungstelle (DE-ÖKO-037).

