Wir sind für Sie unterwegs!

Am Samstag, den 18 März machen wir Halt beim WSV Wochenende bei Renault König in Zossen.

Mit satten Rabatten – freien Getränken und Essen für Alle!

Tolle Überraschungen und Angebote inklusive einem geschenkten I-Phone.

Neugierig? Ein Besuch lohnt sich – garantiert.

Hitradio SKW vor Ort, am 18.März ab 10 Uhr beim WSV Wochenende von Renault König in Zossen, Kleine Feldstrasse 1