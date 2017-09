Am Samstag den 09. September ab 14:30 Uhr machen wir Halt beim Sommerfest im Seniorenpark am See, Karl-Marx Damm in Bad Saarow.

Freuen Sie sich auf ein buntes Programm mit musikalischer Unterhaltung, regionaler Chöre und dem Sänger Donato Plögert oder genießen Sie einfach den Blick von der Terrasse auf den Scharmützselsee. Auch für den Spaß der Kleinsten ist gesorgt, mit einer Hüpfburg, Kinder schminken und dem Maskottchen Schwappaluga aus dem Schwapp.