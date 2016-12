Vor Ort beim 2. dm Geburtstag am 26. November

Wir sind wieder für Sie unterwegs!

HITRADIO SKW ist Vor Ort. Am Samstag den 26. November machen wir Halt bei dem 2. Geburtstag Ihres dm Drogeriemarkts in der Freiheitsstraße 57 in Wildau.

Feiern Sie mit uns und genießen Sie frische Waffeln aus den gesunden Produkten von dm Bio oder die bekannte Kanalwurst aus Königs Wusterhausen. Die ersten 100 Kunden erhalten sogar eine Currywurst gratis!

Oder lassen Sie sich bei einer Hand & Nagelbehandlung verwöhnen, sammeln Sie zehnfach Paybackpunkte, gewinnen Sie einen bis zu hundert Euro Gutschein und viele weitere tolle Preise bei dem großen Geburtstagsgewinnspiel.

HITRADIO SKW Vor Ort, am Samstag ab 10 Uhr beim zweiten Geburtstag in Ihrem dm Drogeriemarkt in der Freiheitsstraße siebenundfünfzig in Wildau.