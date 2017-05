Wir sind für Sie unterwegs! Hitradio SKW vor Ort!

Am 10. Juni ab 10 Uhr machen wir Halt beim Autohaus Herrmann & Langer in Wildau zur Großen Neueröffnung der Automarke KIA.

Kommen Sie vorbei und gewinnen Sie einen nigel nagel neuen KIA Picanto Edition und mit etwas Glück können Sie mit diesem auch gleich nach Hause fahren. Freuen Sie sich außerdem auf ein buntes Rahmenprogramm, mit begleitender Moderation und musikalische Unterhaltung.

