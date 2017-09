Wir sind für Sie unterwegs! Hitradio SKW vor Ort!

Am 14. & 15. Oktober machen wir Halt bei der 18. Caravan-Messe Berlin Brandenburg auf dem Gelände der CARBOTEC GmbH in der Karl-Liebknecht-Straße 117 in Königs Wusterhausen OT Zeesen.

Jeweils in der Zeit von 10 – 16 Uhr können Sie dort in entspannter Atmosphäre gemeinsam mit Ihrer Familie und Freunden die neuen Reisemobile und

Wohnwagen der Saison von Bürstner, Hymer/Eriba und Niesmann+Bischoff entdecken. Außderm sorgt das DRK Königs Wusterhausen mit leckerem Essen aus der Gulaschkanone und Getränken für Ihr leibliches Wohl. Praktische Tipps gibt es zudem vom Weber-Grillprofi, der Ihnen kleine Köstlichkeiten

vom Grill präsentiert und Ihnen praktische Tipps rund um Grill, Zubereitung und Zubehör gibt.

www.carbotec.de