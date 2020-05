Verkäufer*innen (m/w/d) in Erkner gesucht

Wir suchen freundliche Verkäufer/innen (m/w/d)

für unsere Tankstelle in Erkner

Für unser Team in Erkner suchen wir Verstärkung in Vollzeit zur Festanstellung per sofort im Schichtsystem.

Sie haben Freude bei der Arbeit mit Kunden, sind zuverlässig und teamfähig, dann dürfen Sie sich gerne bei uns vorstellen, gern auch Ü50.

Sie sind ungelernt? Auch das ist bei uns kein Problem, eine ordentliche Einarbeitung liegt uns sehr am Herzen.

Ihre Aufgaben:

Bedienen der Scannerkasse,

Beratungs- und Verkaufsgespräche führen

Ermitteln des Warenbedarfes und Beschaffen der Ware sowie Lagerung und Kontrolle,

Sauberkeit im Shop und auf dem Tankfeld sowie

Bestückung des Bistro´s, Aufbacken und Verfeinern unserer Bistroprodukte

Ihre Vorraussetzungen:

Sie haben Interesse am Handel und an seinen Kunden.

Sie sind kontaktfreudig und kundenorientiert.

Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

Mindestalter 18 Jahre.

Fühlen Sie sich angesprochen, dann zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Bewerbung, die Sie gern auch persönlich bei uns abgeben können.

FTS Freie Tankstelle

Tel.: 03375-900 332

Monika Nötzel

Am Friedensplatz

15537 Erkner