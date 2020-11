Verkäuferin Fleisch & Wurst (m/w/d) gesucht

EDEKA Wilde in Heidesee sucht ab sofort

Verkäuferin Fleisch & Wurst (m/w/d)

in Vollzeit bis Teilzeit

Diese “frischen” Aufgaben warten auf Sie:

 Sie bedienen und beraten Kunden – hohe Service- und Kundenorientierung

 Sie sind zuständig für die Warenpräsentation, -disposition und -pflege an der Bedienungstheke

 Sie verkaufen Produkte und Spezialitäten

 Das Vor- und Zubereiten sowie Veredeln von Fleisch- und Wurstwaren gehört ebenfalls zu Ihren Aufgaben und Sie arbeiten entsprechend HACCP, den QS-Vorgaben der EDEKA und anderer gesetzlicher Vorschriften

Was Sie mitbringen sollten:

 Eine abgeschlossene Ausbildung im Einzelhandel oder Fachgeschäft oder zum Fleischer bzw. Fleischergesellen

 Sie haben anderweitig Berufserfahrung im Warenbereich erlangt

 Verkaufserfahrung an der Theke sind von Vorteil

 Neben guten Warenkenntnissen sind Sie vertraut mit den gesetzlichen Vorschriften HACCP und QS, den Abläufen der Produktion und des Verkaufs

 Der Sachkundenachweis nach der Lebensmittelhygieneverordnung ist wünschenswert

Lieben Sie Lebensmittel, sind kundenfreundlich, flexibel und teamfähig? Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Ihre Arbeitszeit und Ihr Arbeitsort:

 In Teilzeit bis Vollzeit

 In Wechselschicht innerhalb der Öffnungszeiten des Marktes

 Ihr Einsatz erfolgt in meinem Markt in 15754 Heidesee, Lindenstraße 14a

Das erwartet sie:

 ein leistungsgerechtes Gehalt und vermögenswirksame Leistungen

 Eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe beim deutschen Lebensmittelhändler Nummer eins

 Es erwartet Sie ein kompetentes und leistungsstarkes Team mit der gemeinsamen Liebe zu Lebensmitteln

 Profitieren Sie von den Leistungen der EDEKA-Bank (z. B. kostenloses Girokonto) sowie von den Angeboten des EDEKA-Versicherungsdienstes



Ihr Kontakt:

Frau Yvonne Wilde

Lebensmitteleinzelhandel Yvonne Wilde e.K.

033767 / 79200

edeka.wilde.heidesee@minden.edeka.de