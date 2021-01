Verkäufer (m/w/d) gesucht

Unsere Liebe zum Automobil macht uns so erfolgreich. Mit innovativer Technik, außergewöhnlichem Design und der „puren Fahrfreude“ überzeugen wir anspruchsvolle Autofahrer – bereits seit 100 Jahren.

Teilen Sie unsere Passion und kommen Sie zu uns als

Verkäufer für Neue und Gebrauchte Automobile (m/w/d)

Als BMW Verkäufer (m/w/d) vermitteln sie die typische “Freude am Fahren”. In der persönlichen Beratung, bei der individuellen Fahrzeugkonfiguration für einen Neuwagen, bei der Suche nach einem Gebrauchten oder auf der Probefahrt beantworten Sie alle Fragen und überzeugen durch Ihre Leidenschaft für Dynamic, Innovationen und einzigartiges Design. Sie sind der kompetente Ansprechpartner für unsere Kunden – vom ersten Gespräch über die Finanzierung bis hin zur Auslieferung des Fahrzeugs können Sie die Kunden begeistern.

SIE PROFITIEREN VON:

• Leistungsorientiertes Vergütungsmodell

• Ausbildung und Weiterqualifizierung entsprechend dem Schulungsangebot der BMW AG

• Strukturierte Einarbeitung

SIE ÜBERZEUGEN MIT:

• Vertriebserfahrung, gerne auch branchenfremd oder einfach ein ‚Verkäufertyp‘

• Ausgeprägte Kunden- und Dienstleistungsorientierung

• Positives Auftreten und ein gepfl egtes Äußeres

• Begeisterungsfähigkeit und eine ausgeprägte Kommunikationsstärke

• Gute Kenntnisse des MS-Offi ce-Pakets, CRM-Kenntnisse von Vorteil

Lust auf ein Plus an Erfolg? Dann senden Sie Ihre Bewerbung bitte unter Angabe der Kennziffer 95006 an unseren Partner, das Institut für Marketing und Betriebspsychologie (IMB).

Bewerben Sie sich jetzt über unser Bewerberportal oder per E-Mail: jobmotor@imb-gruppe.de

Hier kommen Sie zu der Stellenanzeige auf Facebook