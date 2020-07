Tageskarte Spreeweltenbad Lübbenau

Erleben Sie die einzigartige Welt der Pinguine

und schwimmen Sie mit ihnen im Spreeweltenbad.

Durch mehr als 45 m Spezialglasscheiben können Sie den Pinguinen ganz nah sein. Die Einblicke in eine spreewälder Unterwasserwelt sind fantastisch. Auch schnell entdeckt – die Störe. Man fühlt sich wie in einem riesigen Glasbecken.

Schwimmen Sie mit den Humboldt-Pinguinen Paul, unserer Pinguindame Frieda und deren Freunden um die Wette!

Täglich um 11:30 Uhr und 15:30 Uhr haben Sie außerdem nicht nur die Möglichkeit bei der Pinguinfütterung dabei zu sein, Sie lernen auch viel Wissenswertes über die drolligen Tiere.

Die beiden 118m langen Riesenrutschen bieten Ihnen Spaß und Action, doch das ist nicht alles:

Mit dem Rutschen-Konfigurator können Sie Ihr eigenes Rutschabenteuer gestalten! Per Internet können Geschwindigkeit, Musik und Beleuchtung geändert und individuell angepasst werden. Vor Ort wählen Sie auf der Rutsche Ihr Profil aus und rutschen wie sonst niemand.

Schon beim Eintritt in die separate Saunawelt schaltet der Körper automatisch einen Gang zurück. 14 verschiedene Themensaunen laden zum Schwitzen ein. Insbesondere die Erlebnissaunen mit ihren Holzschnitzereien im Saunadorf wirken sehr faszinierend. In spreewaldtypischem Stil nehmen sie einen mit in eine frühere Zeit.

Eine originale urige Spreewald-Scheune lädt mit ihren kuscheligen Ruhezonen zum Relaxen ein. Der ganze Außenbereich der Sauna Therme in Brandenburg erinnert an ein Spreewälder Gehöft mit eigener Kahnanlegestelle. Ein Ort, um Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen.

Sichern Sie sich ab Donnerstag, den 16. Juli, ab 14:00 Uhr, Ihre exklusive Tageskarte für die Bade- und Saunawelt:



Spreeweltenbad Lübbenau für 2 Personen im Wert von 62,- Euro und Sie zahlen nur die Hälfte, 31,- Euro!*