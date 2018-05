Wir suchen für ab sofort Servicefachkräfte (m/w) für unser tolles Strandhaus am Krummensee. Direkt am Badestrand können Sie die Vielfalt in der Gastronomie kennenlernen und werden sofort Mitglied im Team.

Es erwartet Sie eine tolle traditionelle deutsche Küche.

Sie sollten Spaß an der Arbeit mitbringen und offen mit Kunden umgehen können. Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit sollten für Sie keine Fremdwörter sein. Erfahrungen in der Gastronomie sind nicht erforderlich.

Wir bieten Ihnen eine vielfältige Einsatzmöglichkeit im Strandhaus von Service bis Küche.

Interesse geweckt? Dann rufen Sie uns einfach an oder kommen Sie zu einem persönlichen Gespräch im Strandhaus Krummensee vorbei.

Das Angebot gilt auch für Studenten oder Jugendliche, die sich etwas dazu verdienen möchten.

Ansprechpartner

Strandhaus Krummensee

A. Weiss

Am See 11 a

15749 Mittenwalde

Tel.: 03375 / 524646