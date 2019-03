Achtung: Aufgrund der begrenzten Anzahl ist bei jeder Bestellung nur ein Gutschein pro Haushalt möglich!

Das Spree-Waldhotel Cottbus

Die zentrumsnahe herrliche Lage, inmitten eines Kiefernwäldchens auf dem Weg in den einzigartigen Spreewald. Unsere Bus-/ Parkplätze am Haus laden zum Leihen eines Fahrrades/ E-Bikes ein, um auf den komfortablen angrenzenden Radwegen Tagesausflüge zu den schönsten Zielen der Lausitz zu gelangen. Wald- und Wiesenwege führen in den Spreewald, den Branitzer Park und das Lausitzer Seenland.

Entschleunigung findet man im hauseigenen Restaurant „Hubertus“, auf der Waldterrasse beim Grillbuffet, in der Sauna oder beim Schlummern. Denn hauseigene Tischler schufen die einmalige Zimmerausstattung vom Bett bis zum Kissenbuffet. Neben Bio-Lattenrosten, Bio-Matratzen, Flusssteinwaschbecken und Echtholzfussboden erwartet jeden Gast – nicht nur Allergiker – viel Individualität und Komfort. Qualität, Service, Freundlichkeit und beste Gaumenfreuden aufgrund regionaler Spitzenprodukte bestimmen unser Leitbild „Natürlich-Anders-Grün “!

Rustikaler und behaglicher Wohnkomfort prägen die Ausstattung der 50 Gästezimmer

und zwei Appartements mit insgesamt 100 Betten. Auch behindertenfreundliche Zimmer stehen zur Verfügung.

Alle Zimmer sind mit Dusche, WC, LCD TV, Radio und Telefon ausgestattet.

Schon seit mehreren Jahren ist in aller Munde, dass sich im SPREE-WALDHOTEL Cottbus einiges verändert.

Unter dem Motto: “Natürlich. Anders. Grün.” wandelte sich nicht nur das Erscheinungsbild des Hauses.

Seit 2010 wurden die Produkte und der Services des Hotels noch stärker auf nachhaltiges Wirtschaften umgestellt. Die Gründe dafür waren vor allem die wachsende Nachfrage auf Kundenseite, Effizienzgewinne, Mitarbeiter/innen-Bindung, ethische Überzeugungen und gutes Unternehmertum sowie die Stärkung regionaler Kreisläufe.

