Endlich Sommerferien in Brandenburg und Berlin!

6 Wochen keine Schule, täglich ausschlafen, den Sommer genießen und viel erleben! Auch unsere Region hat während der Sommerferien viel zu bieten. Wir haben hier ein paar interessante Tipps zusammengestellt und täglich verschenken wir jede Menge Tickets!

Einschalten!

Immer morgens um 7:40 Uhr und nachmittags um 16:40 Uhr!



Hitradio SKW wünscht erholsame Sommerferien!

Was: Störtebeker Festspiele

Wann: 23.06. – 08.09.2018

Wo: Naturbühne Ralswiek auf Rügen

Info: Erleben Sie ein neues, spannendes Abenteuer auf einer der größten Freilichtbühnen Europas – mit über 150 Mitwirkenden, 30 Pferden, wilden Reitern, 4 Schiffen, spektakulären Stunts, beeindruckenden Spezialeffekten und vielem mehr. An jedem Abend sehen Sie ein Feuerwerk über dem „Großen Jasmunder Bodden“ in den Himmel steigen, das Ihren Besuch auf der Insel Rügen zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lässt.

Online: www.stoertebeker.de

Was: Filmpark Babelsberg

Wann: beliebig (siehe Öffnungszeiten)

Wo: Großbeerenstraße 200, 14482 Potsdam

Info: Der Filmpark Babelsberg ist ein Teil der modernen Medienstadt Babelsberg. Mit seiner abwechslungsreichen Mischung aus Entertainment, Action und authentischer Film- und Fernsehwelt ist der Themenpark das Ausflugsziel direkt vor den Toren Berlins. Die magische Welt von Film und Fernsehen wird im Atelier der “Traumwerker”, in faszinierenden Kulissen oder bei der geführten Besichtigung des “Original GZSZ-Außensets” präsentiert. Während der spektakulären Stuntshow, der aufschlussreichen Fernsehshow, der Show Die Drei Musketiere und der Show Filmtiere vor der Kamera wird die Filmwelt lebendig.

Online: www.filmpark-babelsberg.de

Was: Serengeti-Park Hodenhagen

Wann: täglich von 9:30 bis 18:30 Uhr

Wo: Am Safaripark 1, 29693 Hodenhagen

Info: Erleben Sie einen abwechslungsreichen und unvergesslichen Tag im Serengeti-Park Hodenhagen. In der Serengeti-Safari begegnen Ihnen mehr als 1500 frei lebende, exotische Tiere hautnah und in der Abenteuer-Safari sind über 40 Fahrattraktionen und Shows zu finden, die die Herzen von Groß und Klein höher schlagen lassen.

Online: www.serengeti-park.de

Was: Madame Tussauds Berlin

Wann: täglich von 10 bis 19 Uhr

Wo: Unter den Linden 74, 10117 Berlin

Info: Das Madame Tussauds ist mehr als nur Wachsfiguren! Erleben Sie jetzt Ihre WOW- Momente. Interaktiv können Sie dank beeindruckenden Kulissen, aufwendigen Kostümen, aufregender Musik und modernster Technik noch tiefer in die Welt der Stars und Sternchen eintauchen. Werden Sie selbst Teil berühmter Filmszenen, sportlicher Erfolge mit Superstars und begegnen Sie historische und kulturelle Persönlichkeiten der Extraklasse. Gänsehaut pur – garantiert.

Online: www.madametussauds.com/berlin/de/

Was: Spreeboard Neu Zittau

Wann: Je nach Wetterlage täglich 10 bis 19 Uhr

Wo: Am Spreebord 119, 15537 Gosen-Neu Zittau

Info: Im wunderschönen Naturschutzgebiet an der alten Spree vor den Toren Berlins liegt der SUP- und Kanuverleih „Spreeboard“ in Neu Zittau:

Es lohnt sich immer einen kleinen Ausflug in die Natur zu machen: Herrliche Bieberbäume, riesige Fische, saftige Wiesen, Natur pur! Dies alles können Sie sehen und erleben!

An den Ufern der alten Spree können Sie verweilen, Picknick machen oder einfach auf der Wiese liegen. Im Sommer kann man auch wunderbar baden. Da die alte Spree ein Fließgewässer ist, ist die Erfrischung garantiert.

Online: www.spreeboard.de

Was: Sender- und Funktechnikmusem Königs Wusterhausen

Wann: Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag jeweils von 13 bis 17 Uhr

Wo: Funkerberg 20, 15711 Königs Wusterhausen

Info: Die Stadt Königs Wusterhausen kann auf ein ganz besonderes Museum stolz sein. Hier gibt es alles, was Radiointeressierte begeistert, zum Beispiel den 1000 PS Dieselmotor, der früher die Technik vor Ort mit Strom versorgt hat.

Online: www.museum.funkerberg.de

Was: Cinestar Wildau

Wann: Halbe Stunde vorm ersten Filmbeginn

Wo: Chausseestraße 1, 15745 Wildau

Info: Auch bei den heißen Temperaturen kann man ins Kino, jeden Donnerstag erscheinen neue Blockbuster und es erwarten sie tolle Aktionen, wie zum Beispiel Cinelady oder auch die Happy Family.

Online: www.cinestar.de

Was: JUMP 3000

Wann: Mo-Fr 09 bis 21 Uhr, Sa und So 10 bis 21 Uhr

Wo: Landsberger Straße 217-218, 12623 Berlin-Mahlsdorf

Info: Auf 2000qm werden perfekte Bedingungen für Training, Schulsport und Geburtstagsfeiern geboten. Weltmeister aus Parkour und Splashdiving bilden das Personal aus und sorgen für einen sicheren Umgang auf unseren Geräten.

Online: www.jump3000.de

Was: Irrlandia – der MitMachPark

Wann: Mo-So 10 bis 18 Uhr

Wo: Lebbiner Str. 1, 15859 Storkow (Mark)

Info: Na, schon verirrt? Im Gegenteil: Im naturverbundenen Park für die ganze Familie sind Sie genau richtig, wenn Sie mit Ihren Kindern, Enkeln oder Freunden einen erlebnisreichen Tag verbringen wollen. IRRLANDIA – der MitMachPark hat seine Tore geöffnet und lädt aufs Neue zum Suchen, Verirren und Finden, zum Spielen, Toben und Klettern, Murmeln, Rutschen, Schaukeln oder Hopsen, Rätseln und Staunen, Bauen und Basteln, Matschen und Werfen – also wie immer zum Mitmachen – ein.

Online: www.irrlandia.de

Was: Kanufahrten Königsboote

Wann: Mo. – So. 10 – 18 Uhr

Wo: Schloßstraße 5, 15711 Königs Wusterhausen

Info: Es gibt verschiedene Touren wie nach Mittenwalde und weiter zum Motzener See oder zum Mellensee oder durch den Hafen nach rechts: Neue Mühle – Krimnicksee – Krüppelsee – Dahme – Dolgensee und weiter

Oder durch den Hafen nach links: Dahme – Zeutener See – Seddinsee – Oder-Spree-Kanal – Krossinsee – Großer Zug( Kl. Umfahrt Zeuthen)

Online: www.koenigsboot.de

Was: Kanuverleih Wriezen

Wann: siehe Öffnungszeiten

Wo: Am Hafen 1, 16269 Wriezen

Info: Bei einer Entdeckungstour mit unseren Kanus können Sie die zahlreiche Tier-und Pflanzenwelt im Oderbruch bestaunen und den Alltagsstress hinter sich lassen und ruhige Stunden genießen. Und wer weiß, vielleicht begegnet Ihnen auch ein Eisvogel oder sogar ein Biber. Diese Kanutouren können Sie über mehrere Stunden ausdehnen, aber auch mehrtägige Tagestouren sind möglich. Auf jeden Fall wird Ihnen die Fahrt durch unser herrliches Oderbruch immer in Erinnerung bleiben.

Online: www.kanuverleih-wriezen.de

Was: Saarow Therme

Wann: täglich 9 – 21 Uhr

Wo: Am Kurpark 1, 15526 Bad Saarow

Info: Ein Ort zum Entspannen und Runterfahren. Hier gibt es alles, was das Wellness-Herz begehrt. Massagen, Saunen, Kosmetik und sogar die Möglichkeit vor Ort zu übernachten. Und natürlich das herrlich-schöne Thermalbecken mit Innen-und Außenbereich.

Online: www. therme.bad-saarow.de

Was: Kristalltherme

Wann: So – Do 9 – 22 Uhr, Fr + Sa 9 – 23 Uhr

Wo: Fichtestraße, 14974 Ludwigsfelde

Info: Textilfreies Baden auf höchstem Niveau in einer der schönsten Thermen Brandenburgs in Ludwigsfelde bei Berlin. Ausgestaltet in edlem Marmor, mit echten Kristalllüstern und vielen liebevollen Details, zeigt sich die Kristall-Saunatherme Ludwigsfelde als wahre Oase der Entspannung und Erholung. Echte Palmen, Bananen- und Zitronenbäume versprühen südländisches Flair und Urlaubsträume.

Online: www.kristall-saunatherme-ludwigsfelde.de

Was: Lamahof Mittenwalde

Wann: Mo-Do: 9:30-16 und 20-21 Uhr, Fr-So: 9:30-11 und 20-21 Uhr

Wo: Freiherr-von-Loeben-Str. 2, 15749 Mittenwalde OT Schenkendorf

Info: Mit Lamas zu wandern heißt nicht nur einfach, daß man unbeschwert den Weg genießen kann – frei von Lasten, die das Packtier trägt. Es heißt auch die Ruhe und Gelassenheit zu erleben, die ein Lama beim Laufen ausstrahlt und die offensichtliche Zufriedenheit, die sich auf den Wanderer überträgt. Das Vertrauen und die Freude werden durch kleine Gesten gezeigt, die beim Beobachter ein Gefühl des “Erreicht-Habens” und des Glücks auslöst.

Online: www.zadik-lamas.de

Was: FEZ

Wann: Mo. – Fr. 10 – 17 Uhr am Wochenende 12 – 18 Uhr

Wo: Straße zum FEZ 2, 12459 Berlin

Info: Das FEZ-Berlin ist Europas größtes gemeinnütziges Kinder-, Jugend- und Familienzentrum. Es bietet kreatives Spiel, Spaß und Erholung und vereint in seinem Programm Abenteuer, Bildung und Spaß. Einzigartig sind die inhaltlichen Angebote zu den Schwerpunkten Globales Lernen und Bildung zur Nachhaltigen Entwicklung, Europa- und Internationale Bildung sowie kulturelle Bildung. 100.000 m² Outdoor- und 13.000 m² Indoor-Nutzfläche machen das FEZ zum idealen Ort für eine Vielzahl von Veranstaltungen.

Online: www.fez-berlin.de

Was: A10 Bowling

Wann: siehe Öffnungszeiten

Wo: Chausseestraße 1, 157545 Wildau

Info: Das A10 Bowlingcenter bietet mit seinen 32 gepflegten Bowlingbahnen eine Vielzahl von Sport- und Freizeitangeboten. Ob Spaß an der Freude oder mit Wettkampfgedanken, bei uns werden beste Voraussetzungen für ein Bowlingerlebnis auf höchstem Niveau geboten. Verschiedene Events und Angebote sorgen für Abwechslung. Da findet sich sicher etwas für jeden Geschmack! Eine perfekte Kombination aus Bowlingbahn und Partylocation mit gastronomischem Bereich. Wir haben ausreichend kostenfreie Parkplätze zur Verfügung und bieten viele Möglichkeiten zur weiteren Gestaltung Ihres Tages.

Online: www.a10-bowling.de

Was: Bambooland

Wann: Mo. – Do.: 10 – 20 Uhr, Fr. – Sa.: 10 – 21 Uhr

Wo: Chausseestraße 1, 157545 Wildau

Info: Bambooland ist ein Kinderland! Wir bieten Ihnen und Ihren Kindern ganzjährig spannende und familiengerechte Unterhaltung und leckeres gesundes Essen. Tauchen Sie mit Ihren Kindern ein in die spannende und erlebnisreiche Welt des Bambooland-Dschungels. Und natürlich eine unbeschwerte Zeit mit Toben, Klettern, Spielen & mehr zu erleben. So werden die natürlichen Fähig- und Fertigkeiten der Kleinsten spielerisch gefördert.

Online: www.bambooland-wildau.de

Was: Kletterwald Wuhlheide

Wann: täglich 10 – 19 Uhr

Wo: An der Wuhlheide 199, 12459 Berlin

Info: Auf die Bäume, fertig, los im Kletterwald Wuhlheide! Berlins erster Kletterpark bietet Freizeitspaß für die ganze Familie

Online: www.kletterwald-wuhlheide.de

Was: Schwapp Fürstenwalde

Wann: variierende Öffnungszeiten nach Bereichen

Wo: Große Freizeit 1, 15517 Fürstenwalde

Info: Toller Badespaß in Mitten von Brandenburg, alles wasser wollt!

Online: www.schwapp.de

Was: Scharmützel-Bob

Wann: täglich 10 – 19 Uhr

Wo: Am Fuchsbau, 15526 Bad Saarow

Info: Spaß, Action und Nervenkitzel! Ihr sucht die ultimative Herausforderung? Dann seid ihr beim „Scharmützelbob“, der Ganzjahresrodelbahn mit angeschlossenem Bistro und einem Indoorbereich der besonderen Art, richtig!

Online: www.scharmuetzelbob.de

Was: Biosphäre Potsdam

Wann: unter der Woche: 9 – 18 Uhr, Wochenende: 10 – 19 Uhr

Wo: Georg-Herrmann-Allee 99, 14469 Potsdam

Info: Mitten in Potsdam gibt es einen Ort, an dem an 365 Tagen im Jahr Urlaubsstimmung herrscht: die Biosphäre Potsdam. Die Dschungellandschaft der Biosphäre mit über 20.000 prächtigen Tropenpflanzen und rund 130 verschiedenen Tierarten sowie einem stündlichen Gewitter mit Blitz und Donner versetzt die Besucher in eine ferne Welt. Die Reise beginnt am Wasserfall, führt über verschlungene Pfade zum Schmetterlingshaus bis auf den Höhenweg, der sich in den Kronen der bis zu 14 Meter hohen Bäume befindet.

Online: www.biosphaere-potsdam.de

Was: Baumkronenpfad Beelitz-Heilstätten

Wann: täglich 10 – 19 Uhr (Kasse schließt 18 Uhr)

Wo: Straßen nach Fichtenwalde 13, 14547 Beelitz-Heilstätten

Info: Täglich bietet das Guide-Team von Baum&Zeit reguläre, öffentliche Führungen an. Für Besucher, die noch nie in den Beelitzer Heilstätten waren empfiehlt sich die barriefreie, geschichtliche Geländeführung „Zeitenwandel-Wandelzeiten„. Sie ist ein unterhaltsamer, einstündiger Spaziergang durch die wechselvolle Geschichte der Beelitzer Heilstätten – an deren Ende auch ein Blick in das berühmte Chirurgiegebäude geworfen wird.

Online: www.baumundzeit.de

Was: Haus des Waldes Gräbendorf

Wann: Mo.-Do.: 7 – 16 Uhr, Fr.: 7 – 13 Uhr

Wo: Frauenseestraße 18a, 15754 Heidesee OT Gräbendorf

Info: Alles wissenswertes rund um den Wald gibt es hier, ein tolles Ziel für Klein und Groß

Online: www.haus-des-waldes.info

Was: Königsboote Bootsverleih Königs Wusterhausen

Wann: täglich ab 10 Uhr

Wo: Schloßstraße 5, 15711 Königs Wusterhausen

Info: Hier gibt’s Kajaks, Tretboote und Canadier. Das Team hat für euren Ausflug mehrere verschiedene Routen vorbereitet. Und neu im Angebot sind auch 3er- Kajaks (2 Erw.+ Kind bis 1,40 cm). Die bieten viel Spaß beim Familienausflug.

Online: www.koenigsboot.de

Was: Kiebitzpark Königs Wusterhausen

Wann: Samstag und Sonntag 11-17 Uhr

Wo: Brückenstraße 13, 15711 Königs Wusterhausen

Info: Hier kann entweder Minigolf gespielt oder in den Kiebitzcars eine Runde gedreht werden. Die Kinderautos werden von echten 4-Takt-Benzinmotoren angetrieben und sind mit Lenkrad, Gaspedal und Bremse ausgestattet. Das Highlight: Der Kinderführerschein!

Online: www.draisinenbahn.de

Was: Tropical Islands

Wann: Mo. – So. 6 – 24 Uhr

Wo: Tropical-Islands-Allee 1

Info: Kurzurlaub auf einer tropischen Insel, das bedeutet Schwimmen, Baden und Tauchen in der Südsee oder der Lagune. Zahlreiche Attraktionen wie der größte Indoor-Regenwald oder Deutschlands höchster Wasserrutschen-Turm erwarten Sie! In der Sauna-Landschaft auf 10.000 Quadratmetern können Sie sich nach einem aufregenden Tag eine Massage gönnen oder in den sieben Saunen entspannen. Entdecken Sie Tropical Islands AMAZONIA, den ganzjährig geöffneten Außenbereich mit Pools, Whitewater River und Sportfeldern. Genießen Sie auch unsere 12 Restaurants, Bars und Lounges; für das perfekte Urlaubserlebnis stehen außergewöhnlich thematisierte Übernachtungsmöglichkeiten bereit.

Online: www.tropical-islands.de

Was: Gärten der Welt Marzahn

Wann: täglich 9 – 20 Uhr

Wo: Blumberger Damm 44, 12685 Berlin

Info: In den Gärten der Welt lässt sich internationale Gartenkunst verschiedener Epochen und Regionen eindrucksvoll und vielfältig erleben. Jahrtausende alte Traditionen treffen hier auf zeitgenössische Landschaftskunst von fünf Kontinenten. Ob Orientalisch, Asiatisch, Australisch, Südamerikanisch, Afrikanisch oder Europäisch

Online: www.gruen-berlin.de/gaerten-der-welt

mit freundlicher Unterstützung von

dm-drogerie markt

Freiheitstraße 57, 15745Wildau