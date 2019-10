Servus und Willkommen!

Das Freilich am See – Erholung und Genuss an einem Ort!

Das Freilich am See ist ein gemütliches Gasthaus, idyllisch gelegen am Scharmützelsee in Bad Saarow. Hier gibt’s bayerische Spezialitäten, modern interpretiert und weiterentwickelt, in einem einmaligen und herzlichen Ambiente. Ob im sonnigen Außenbereich mit Seeblick oder aber im kuscheligen Salon mit offenem Kamin und separaten Barbereich, das Lokal lädt Sie ganzjährig zum Einkehren ein.

Auf dem 35.000m² großen Areal am See sind Erholung und Genuss garantiert. Schaun’s vorbei!

Restaurant

Das Restaurant vereint Genuss und Geselligkeit: in den modern-rustikal gestalteten Salons serviert das Freilich am See bodenständige und frische bayerische Spezialitäten mit saisonalen Zutaten aus der Region. Nicht verpassen sollte man die wechselnden Themen-Specials: Kürbiswochen, Gänsewochen, Fonduewochen und Wildwochen – oder den Feuerzangenbowle-Abend sowie das Silvester-Menü.

Bar

Zum Verweilen nach dem Essen lädt auch der gemütliche Barbereich mit offenem Kamin ein. Hier werden handverlesene Rot- und Weißweine serviert, sowie tolle Longdrinks und hochwertige Spirituosen von ausgesuchten Produzenten.

Natürlich darf auch das traditionelle bayerische Fassbier nicht auf der Getränkekarte fehlen: Dieses kommt vom mehrfach prämierten Hofbräuhaus Traunstein, welches eine 400 Jahre alte Brauereitradition vorweisen kann und sicherlich auch Ihnen vorzüglich schmeckt.

Und jeden Donnerstag ab 18 Uhr lädt das Freilich zum Kamin-Abend mit Drinks zum Special-Preis inklusive einer kleinen kulinarischen Überraschung.

Sichern Sie sich ab Donnerstag, den 24. Oktober, ab 14:00 Uhr, Ihren exklusiven Gutschein im Wert von 50,- Euro für das Freilich am See –

Sie zahlen aber nur die Hälfte, 25,- Euro!*

* Wichtig:

Pro Haushalt ist nur der Kauf eines Gutscheins gestattet. Eine Bar- bzw. Restauszahlung sowie das Belassen eines Restwertes auf dem Gutschein ist nicht möglich.

Selbstabholer können ihre Gutscheine werktags zwischen 09:00 und 15:00 Uhr abholen. Bitte beachten Sie die Bearbeitungszeit von bis zu 8 Werktagen bei Bankeinzug.

Freilich am See

Karl-Marx-Damm 47a

im Cecilienpark

15526 Bad Saarow

Tel.: 033631 59 84 36

Event-Anfrage: events@freilich.de

Allgemeine Anfrage: reservierung@freilich.de

www.freilich.de