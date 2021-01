Servicekraft (m/w/d) gesucht

Zur Verstärkung des Teams sucht die YZ Caravan UG zum Frühjahr 2021

eine Servicekraft (m, w, d)

Unser junges Unternehmen ist seit dem Frühjahr 2019 in der Wohnmobilvermietung zu Hause. Wir suchen zur Verstärkung unseres Service-Teams einen flexiblen Mitarbeiter der sich im Bereich der Wohnmobile oder Wohnwagen auskennt oder bereits einige Erfahrungen mitbringt.

Gerne auch Quereinsteiger, die Freude am Camping und deren Dienstleistungen haben.

IHR PROIFL:

• Bestenfalls Erfahrung mit Wohnmobilen oder Wohnwagen

• ruhige, selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise

• kundenorientiertes, kommunikatives und selbstbewusstes freundliches Auftreten

IHR ARBEITSBEREICH umfasst:

• die persönliche Beratung und Betreuung von Mietkunden

• die Übergabe der Wohnmobile mit der Einweisung in die Wohnmobile und deren Technik

und Funktionen

• die Abnahme der Wohnmobile nach einer Vermietung

• Vertragsangelegenheiten in Verbindung mit der Vermietung regeln (Mietverträge

ausfüllen, Protokolle zur Übergabe und Abnahme führen)

• Abrechnungsmanagement (Zubehör und Extras abrechnen, Kaution kassieren)

• Telefonservice am Wochenende

• Reinigung der Wohnmobile (innen und außen) und kleinere Reparaturen

DAS ERWARTET SIE:

• Flexible Arbeitszeiten, angepasst an die Übergabe und Abgabe der Wohnmobile

• Teilzeitstelle

• Keine Wochenendarbeit (außer am Servicetelefon, dann von zu Hause aus mit dem firmeneigenen Handy)

Meinen Sie in unser Team zu passen oder sind auf der Suche nach einem Job – dann stelle dich bei uns vor.

Yachtzentrum Dahme-Spree Kuhlke Knabe GmbH

Werftstraße 8, 15713 Königs Wusterhausen

Tel.: 03375/502976

Fax: 03375/500607

E-Mail: info@yachtzentrum-ds.de

www.yachtzentrum-ds.de