Nur einen Katzensprung von Berlin und Potsdam entfernt liegen die Jakobs-Höfe mit ihren Standorten Beelitz und Schäpe.

Das Unternehmen sucht jetzt

Schüler/Studenten/Praktikanten (m/w/d) als Servicekräfte

Du bist motiviert und belastbar und möchtest dich in der Gastronomie ausprobieren?

Dann suchen wir dich!

Wir bieten dir an den Wochenenden/Feiertagen oder in den Ferien die Möglichkeit, in einem jungen, dynamischen Team mitzuarbeiten und Erfahrungen zu sammeln.

Wenn du 16 Jahre alt oder älter bist, dann melde dich bei uns!

Beginn April 2019

Vollständige schriftliche Bewerbung an: info@jakobs-hof.de

Jakobs-Höfe Beelitz

Standort Beelitz: Kähnsdorfer Weg 1a, 14547 Beelitz

Telefon: 033204 – 62727

www.jakobs-hof.de

Standort Schäpe: Schäpe 21, 14547 Beelitz

Telefon: 033204 – 41970

www.jakobs-spargel.de