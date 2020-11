Schulsachbearbeiter (m/w/d) für die Grundschule Bestensee gesucht

Die Gemeinde Bestensee sucht ab sofort einen motivierten und engagierten

Schulsachbearbeiter (m/w/d) für die Grundschule Bestensee

mit einer durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 20 Stunden befristet für vorerst ein Jahr mit der Option der Festanstellung.

IHR PROIFL:

eine abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r, mindestens Angestelltenlehrgang I oder eine Ausbildung als Bürokauffrau/-mann oder eine vergleichbare Ausbildung

Kenntnisse im Schulrecht, BGB, Datenschutzrecht, Verwaltungsrecht, Haushalts- und Kassenrecht, sehr gute EDV-Kenntnisse in den gängigen Office-Anwendungen

flexible Arbeitszeitgestaltung

persönliche Auszeichnung durch sorgfältige und selbständige Arbeitsweise

sehr gute Ausdrucksweise in Wort und Schrift

wünschenswert sind Kenntnisse im Bereich Schulsoftware

IHRE AUFGABEN:

Wahrnehmung von allgemeinen Aufgaben des Schulbetriebs

Bearbeitung von Schülerangelegenheiten

Kommunikationspartner für Schüler, Lehrer und Eltern

Prüfen von Angeboten und Bearbeitung von Rechnungen

Postbearbeitung

allgemeiner Schriftverkehr

Bearbeitung von Angelegenheiten der Schülerbeförderung

Mitwirkung bei der Aufstellung des Haushaltsplanes

Durchführung von Objektbegehungen und Kontrolle

Zusammenarbeit mit staatlichen Behörden

Statistiken

Führen des Schularchivs

DAS ERWARTET SIE:

ein Arbeitsverhältnis auf der Grundlage des TVöD, Vergütung nach Entgeltgruppe 5

INTERESSE?

Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen aussagefähigen

Bewerbungsunterlagen (lückenloser Lebenslauf, Bewerbungsschreiben, Zeugnisse, Referenzen früherer Arbeitgeber, etwaige Qualifikationsnachweise, PKW-Führerschein, Führungszeugnis)

bis zum Freitag, 27.11.2020, 12.00 Uhr an die:

Gemeinde Bestensee

Eichhornstraße 4-5

15741 Bestensee