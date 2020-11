Sachbearbeiter Ordnungsrecht/Friedhofswesen (m/w/d) gesucht

Die Gemeinde Bestensee sucht ab sofort einen motivierten und engagierten

Sachbearbeiter im Bereich Ordnungsrecht/Friedhofswesen (m/w/d)

mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 35 Stunden befristet für vorerst ein Jahr mit der Option der Festanstellung.

IHR PROIFL:

die Befähigung zum mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst, den Abschluss des Angestelltenlehrganges I bzw. eine abgeschlossene Berufsausbildung im kaufmännischen Bereich oder Bestattungswesen

Kenntnisse des Verwaltungsrechts, BGB, Friedhofsrecht, Kommunalrecht, Beitragsrecht

persönliche Auszeichnung durch sorgfältige und selbständige Arbeitsweise

psychische Belastbarkeit, Redegewandtheit, emotionales Einfühlungsvermögen

Bereitschaft zur Fortbildung

IHRE AUFGABEN:

Überwachung der Hundehalterverordnung

Verfahren nach Landesimmissionsschutzrecht

Erlaubniserteilung für Ausnahmen zur Nachtruhe/Feuerwerke

Erlaubniserteilung nach Sprengstoffverordnung

Überwachung zur Einhaltung des Ladenschlussgesetzes/der Preisangabeverordnung/des Jugendschutzgesetzes

Zuweisen und Verwaltung der Gräber im Rahmen der Belegungspläne

Pflege des digitalen Friedhofskatasters

Bearbeitung von Grabanträgen

Gebührenberechnung und Bescheiderstellung

Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren

Verwaltung von Kriegsgräberstätten

Organisation, Beauftragung und Überwachung von Pflege-, und Instandsetzungsarbeiten

Mitwirkung bei der Erstellung der Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung

DAS ERWARTET SIE:

ein Arbeitsverhältnis auf der Grundlage des TVöD, Vergütung nach Entgeltgruppe 6

INTERESSE?

Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen aussagefähigen

Bewerbungsunterlagen (lückenloser Lebenslauf, Bewerbungsschreiben, Zeugnisse, Referenzen früherer Arbeitgeber, etwaige Qualifikationsnachweise, PKW-Führerschein, Führungszeugnis)

bis zum Freitag, 04.12.2020, 12.00 Uhr an die:

Gemeinde Bestensee

Eichhornstraße 4-5

15741 Bestensee