Rügenwochenende mit der Erkner Gruppe und Lippi

Geben ist doch oft viel besser als nehmen, es gibt kaum was schöneres als zu sehen wie jemand sich über eine bestimmte Sache freut. Wenn Sie auch jemanden eine große Freude machen wollen, bei dem vlt das letzte Jahr nicht ganz so gut lief und Weihnachten nicht wirklich besinnlich war…

Sven Erkner aus dem Audizentrum Fürstenwalde und Entertainer Wolfgang Lippert verlosen zusammen mit uns ein Wochenende auf Rügen. Sie bekommen ein Auto gestellt und haben für 2 Nächte eine Unterkunft.Zudem gibt es noch Tickets für die Störtebeker Festspiele in Ralswiek und sie können Wolfgang Lippert persönlich kennenlernen.

Schreiben Sie uns wer so ein tolles Wochenende verdient hätte und füllen Sie unten das Formular aus!