Der Fußballverein SG Phönix Wildau lädt am 2. und 3. September (an diesem Samstag und Sonntag) zum traditionellen Rewe Wildau Nachwuchscup ein. Freuen Sie sich ab 9 Uhr auf spannendendes internationales Fußballturnier der Kids-Kicker, vom 1. FC Union, von FC Energie Cottbus, Füchse Berlin, Grünauer BC sowie mit Teams aus Hannover, Rostock und Polen! Gefeiert wird außerdem in die Neue Fußballsaison, mit einem bunten Programm für die ganze Familie, mit Tombola, Hüpfburg, Torwandschießen, einem Adidas Promotion Truck und jeder Menge Eis für die Kids, gesponsert von PolarTwist Wildau. Der Rewe Wildau Nachwuchscup beim SG Phönix Wildau am 2. und 3. September (an diesem Samstag und Sonntag) Uhr im Otto-Franke-Stadion Wildau.