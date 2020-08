Restaurant- & Servicemitarbeiter gesucht…

Werden Sie Teil des Teams!

Sie suchen einen Job in der Gastronomie, bei dem Qualität, Abwechslung und eine Hands-on-Mentalität an erster Stelle stehen? Sie haben Spaß im Umgang mit Gästen, sind verantwortungsbewusst, flexibel und belastbar?

Dann sind Sie beim Hotel Waldhaus Prieros genau richtig!

Bewerben Sie sich als

Restaurant- & Servicemitarbeiter (m/w/d)

Ihre Aufgaben:

– Vorbereitung und Eindecken der Tische

– Beratung der Gäste und Empfehlung zu Speisen

– Servieren und Abräumen der Speisen und Getränke

– Ordnungsgemäße Buchung und Abrechnung per Kassensystem

– Erstellung von Rechnungen und Abkassieren der Gäste

– Aufräum- und Reinigungsarbeiten unter Einhaltung der Hygienestandards

Sie bringen mit:

– Erfahrung im Service/in der Gastronomie von Vorteil

– Freundlicher und kommunikativer Umgang mit unseren Kunden

– Gute Umgangsformen und ein gepflegtes Erscheinungsbild

– Engagement, Ausdauer & Belastbarkeit

– Bereitschaft zum Wochenend-/Feiertagsdienst

– Sinn für das Wohlergehen der Gäste

– Teamfähigkeit

Über das Waldhaus Prieros:

Die naturbelassene und einmalige Lage des Hotels Waldhaus Prieros lässt die Herzen der Naturverbundenen höher schlagen. Das Herzstück bildet die historische Villa mit Restaurant “Seeromantik”, in dem man auf leckere kulinarische Reise durch brandenburgische und internationale Küche gehen kann. Idyllisch direkt am Streganzer See gelegen, ist das romantische Hotel Waldhaus Prieros ein einmaliger Ort sowohl zum Urlaub machen als auch als Arbeitsplatz.

Übrigens: Das Hotel bietet flexible Arbeitszeiten, gerne auch in Teilzeit oder als Aushilfskraft auf 450,- Euro-Basis.

Interesse?

Dann nehmen Sie diese berufliche Herausforderung an und bewerben Sie sich bitte mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen unter:

Hotel Waldhaus Prieros

z. Hd. Frau Andrea Mertens

Am Waldhaus 1

15754 Heidesee OT Prieros

info@priedom.com

033768 999-0

www.hotel-waldhaus-prieros.de