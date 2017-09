Liebe Gäste und Freunde des Hauses!

Wir freuen uns, Sie als Gast in unserem Haus begrüßen zu dürfen und werden bemüht sein, durch freundliche und schnelle Bedienung, durch ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken und nicht zuletzt durch die gemütliche Atmosphäre unseres Restaurants, Ihnen ein paar schöne Stunden zu bereiten.Unsere Mitarbeiter sind stets bemüht, aus dem, was die Natur für Küche und Keller liefert, das Beste zu schaffen. So möchten wir Sie stets zuvorkommend bewirten. Die Geschäftsleitung und alle Mitarbeiter vom Restaurant Ikaros.

Unser Team freut sich auf Ihren Besuch.

Wichtig: Eine Bar- bzw. Restauszahlung sowie das Belassen eines Restwertes auf dem Gutschein ist nicht möglich. Pro Haushalt ist auch nur der Kauf einesGutscheins gestattet.

Restaurant Ikaros

Inh. „Chalkidis-Fotiadis GbR“

Im Gewerbepark 1

15711 Königs Wusterhausen

Telefon

03375 – 46 98 98