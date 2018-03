Der Frühling ist da!

Jetzt an Räderwechsel, Frühlings-Check und Wischwasser-Check denken!

Reifen Tobi wurde im August 2017 mit dem Ziel gegründet, dem Kunden einen einzigartigen Service rund um das Thema Fahrzeugbereifung zu bieten. Flexibilität, Professionalität und Preisfairness werden hier großgeschrieben.

Wer heute berufstätig und auf einen eigenen PKW angewiesen ist, kommt früher oder später um einen Werkstattbesuch nicht drum herum was sich bei festen Öffnungszeiten, oft schwer mit dem Job vereinbaren lässt. Bei Reifen Tobi werden die Termine so gut es geht auf den Kunden angepasst und das noch zu absolut fairen Preisen und höchster Qualität.

Von der Beratung bis zur Endmontage am Fahrzeug. Ich freue mich auf Ihren Besuch, denn Reifenprobleme kennen keine Sonn- und Feiertage.

Sichern Sie sich ab dem 05.04.2018 Ihren ganz exlusiven Gutschein für die Hälfte!

Der Gutschein beinhaltet: 1x Räderwechsel, entsprechend der Saison (Winter auf Sommer / Sommer auf Winter)

inkl. Frühjahrscheck/Herbstcheck (Saisoncheck) und auffüllen des Wischwassers.

Der Gutschein hat einen Wert von 30,- Euro.

Sie zahlen nur die Hälfte!

Wichtig: Aufgrund der begrenzten Anzahl ist bei jeder Bestellung nur ein Gutschein pro Haushalt möglich! Bitte beachten Sie die Bearbeitungszeit von bis zu 8 Werktagen bei Bankeinzug.

Reifen Tobi

Service – Montage – Auswuchten – Wechseln – Umziehen – Einlagern – Kontrolle – Reparatur – Verkauf – Beratung

Adresse: Im Wiesengrund 1a, 15711 Königs Wusterhausen

Internet: www.reifen-tobi.de