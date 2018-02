real Wildau und real Rangsdorf erfüllen Ihre Einkaufswünsche

Ihr real in Wildau und Rangsdorf befindet sich verkehrsgünstig direkt an der A10. Hier bietet man Ihnen mehr als einen Lebensmittelmarkt: ein riesiges Warenangebot, lange Öffnungszeiten und freundliche Mitarbeiter. Hier bekommen Sie (beinahe) alles! Regelmäßig werden bei real Wildau günstige Sonderpreise für einzelne Produkte angeboten.

Einkaufen mit Komfort: der Kundenservice bei real in Wildau und real Rangsdorf

Die Türen stehen Ihnen montags bis samstags von 8.00 Uhr bis 22.00 Uhr offen. Vor dem Markt finden Sie zahlreiche Parkplätze. Die SB-Serviceangebote bei real,- in Wildau und Rangsdorf umfassen Fotodruckstation, Punktomat, SB-Kasse, Wertstoffrücknahmestation.

Für jeden Geschmack: Lebensmittel bei real in Wildau real Rangsdorf

In der Fachabteilung Food-Welten sind Ihre Nahrungsmittel bei real,- in Wildau und Rangsdorf jetzt noch übersichtlicher sortiert. Für Sie wurden die Themenwelten “Frühstück”, “Backen”, “Kalte Küche” und “Kochen” eingerichtet. Auf diese Weise finden Sie sich noch schneller zurecht. real Wildau präsentiert Ihnen neben der bewährten großen Auswahl an Markenprodukten, regelmäßig neue Lebensmittel.

Hier kümmert man sich um die Bedürfnisse Ihres Babys

In der Babywelt bei real in Wildau und Rangsdorf finden Sie sorgfältig ausgewähltes Zubehör im Sortiment. Milde Schaumbäder, Cremes und Öle pflegen die zarte Haut Ihres Kindes. Weiterhin finden Sie hochwertige und schmackhafte Babynahrung sowie Pre- und Folgemilch, die auf das Alter Ihres Babys abgestimmt ist. Kuschelweiche Babydecken, Kleidung sicheres Lernspielzeug oder Kinderwagen: Bei real,- in Wildau finden Sie alles für die Bedürfnisse Ihres Babys.

Futter und Zubehör für Ihre tierischen Hausgenossen

Bei real in Wildau und Rangsdorf wird sich auch um Ihre Haustiere gekümmert. Sie erhalten bei vor Ort artgerechtes Futter für Hunde, Katzen, Nagetiere, Fische und Vögel. Auch Ergänzungsfutter, Katzenmilch, Vitaminprodukte und Leckereien befinden sich im Programm. Ebenso Toiletten und Streu für Ihre Katze, Hundeleinen, Körbchen, Spielzeug und weiteres Zubehör.

Sichern Sie sich ab 22. Februar 2018 Ihren exklusiven Gutschein im Wert von 50,- Euro. Sie zahlen aber nur die Hälfte!

Aufgrund der großen Nachfrage ist bei jeder Bestellung nur 1 Gutschein pro Haushalt möglich!

Wichtig: Eine Bar- bzw. Restauszahlung sowie das Belassen eines Restwertes auf dem Gutschein ist nicht möglich.

real Wildau

Chausseestraße 1

15745 Wildau

(direkt im A10 Center Wildau)

Tel.: 03375 / 52 35 6 – 0

Fax: 03375 / 52 35 6 – 180

Internet: www.real.de/markt-wildau

real Rangsdorf

Kleinkienitzer Straße

15834 Rangsdorf

Tel.:033708 900000

Fax: 03 37 08 9 00 00 69