Radio von anderswo bei den Frisuren-Spezialisten

Wir sind für Sie unterwegs!

Hitradio SKW sendet am Dienstag, den 28 März LIVE aus dem Friseursalon Haarfabrik in Fürstenwalde in der Eisenbahnstraße 120.

Feiern Sie mit uns ab 09:00 Uhr die große Neueröffnung nach dem Salonumstyling!

Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich von dem besonderen Service- und Dienstleistungsangebot und der professionellen Stylingberatung. Erdrehen Sie sich am Glücksrad Ihren persönlichen Rabatt.

Erleben Sie den einzigartigen Salon mit hellem Loftcharakter und bestaunen Sie das Umstyling vom Hitradio SKW Team.

Hitradio SKW sendet LIVE aus dem Friseursalon Haarfabrik in Fürstenwalde in der Eisenbahnstraße 120. Am Dienstag, den 28.März ab 10 Uhr!