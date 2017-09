Radio von anderswo !

Hitradio SKW sendet am Donnerstag den 14. Sept. ab 9 Uhr LIVE von den Vorbereitungen zum Tag der offenen Tür (Samstag) im Nissan Autohaus AHG in Fürstenwalde. Erfahren Sie alles über den Tag der offenen Tür am Samstag. Denn dann heißt es Ring frei für die offene Stadtmeisterschaft im Boxen. Es erwarten Sie 15 spanenden Kämpfe und eine exklusive Autogrammstunde mit Denny Lehmann dem internationalen deutschen Meister der GBA im Profiboxen. Erleben Sie außerdem die Premiere und den frisches Style vom neuen NISSAN QASHQAI und dem neuen NISSAN X-TRAIL.