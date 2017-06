„Radio von anderswo“!

Hitradio SKW sendet am Freitag (09.06.2017) ab 14 Uhr LIVE, von den Vorbereitungen zum Tag der Bundeswehr in Storkow.

In der Luft, auf dem Wasser und am Boden – die Bundeswehr zeigt den Besuchern ihre Vielfalt in der märkischen Kleinstadt Storkow (Mark), unweit von Berlin. Umrahmt von einem Stadtfest und gemeinsam mit zahlreichen zivilen Teilnehmern veranstalten die Streitkräfte den Tag der Bundeswehr 2017.

Unter dem Motto „Willkommen Neugier“ sind alle Bürger herzlich eingeladen, ihre Bundeswehr – und deren zivilen Partner – kennenzulernen. In Storkow erleben die Gäste Großgeräte wie Fahrzeuge, Hubschrauber und Panzer. Sogar ein Schiff zum Anfassen wird für die Besucher da sein. Eine „Blaulicht“-Meile, mehrere Mitmachaktionen sowie ein umfangreiches Bühnenprogramm lädt die Gäste zum Besuch ein.

Mehr Infos unter www.tag-der-bundeswehr.de/standorte/storkow/