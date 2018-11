Am Samstag ist große Eröffnung!

Es ist geschafft. Nach mehr als 8 Monaten Umbauzeit haben die Spreewelten endlich grünes Licht für die Eröffnung.

In dem ehrgeizeigen Projekt, mehr als 12 Millionen Euro in einer kurzen Schließzeit zu verbauen, steckten so manche Herausforderungen. Aber nun ist alles schöner, moderner und spreewaltypischer als zuvor.

Freuen Sie sich auf einen fantastischen Pinguinbereich mit über 45 Metern Glasscheiben, die einen unvergesslichen Einblick in die Unterwasserwelt ermöglichen. Dafür sorgt unter anderem Europas größte gebogene Acrylglasscheibe.

Außerdem: neue Spielbereiche für Kleinkinder mit direktem Blick zu den Pinguinen, ein wundervolles grünes Ambiente, ein Thermalbad, in dem Sie mitten auf der Spree treiben und eine absolute Weltneuheit – interaktive und selbstprogrammierbare Rutschen. Hier bestimmst jeder das Aussehen der Rutschen völlig selbst und bereits von zu Hause aus.

HITRADIO SKW sendet am Samstag LIVE ab 8 Uhr aus dem Spreeweltenbad Lübbenau.

Seien Sie mit uns LIVE dabei, wenn sich die Türen nach dem großen Umbau öffnen und erleben Sie exklusiv das Spreeweltenbad in ganz neuer Dimension!

Ab sofort heißt es wieder: Schwimmen mit Pinguinen! Tauchen Sie mit uns ein, in einen traumhaften Badespaß!

Wir testen für Sie die Weltneuheit: die interaktive Wasserrutsche, die man schon von zu Hause aus programmiert, um den idealen Fun zu haben!

HITRADIO SKW LIVE

am Samstag ab 8 Uhr bei der großen Wiedereröffnung des neuen Spreeweltenbad Lübbenau.