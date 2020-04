Projektleiter (m/w/d) gesucht

Lust auf neue Perspektiven?

Über 120.000 Menschen leben in der attraktiven Region rund um die Stadt Königs Wusterhausen und in unmittelbarer Nachbarschaft zur Metropole Berlin. Als Märkischer Abwasser- und Wasserzweckverband sind auch wir hier zu Hause und erledigen für 18 Kommunen verlässlich die Aufgaben der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung. Der Verband setzt sich ehrgeizige Zukunftsziele und möchte das starke Wachstum der vergangenen Jahre fortsetzen und seine Entwicklung weiterhin aktiv gestalten. Sie behalten stets einen kühlen Kopf und wollen die Zukunft des Verbandes mitgestalten? Herzlich Willkommen beim MAWV.

Ihre Aufgaben

– Projektsteuerung- und Management von Projekten im Bereich der Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung von Anfang bis Ende

– Ihr Fokus liegt in der Projektorganisation/-strukturierung, Terminplanung/-steuerung, Kostenplanung/-steuerung, Besprechungsleitung/-protokollierung, Entscheidungs-/Änderungs-/Nachtragsmanagement und Berichtswesen

– Zusammenarbeit mit internen/externen Projektpartnern

– Mitwirken bei der Erstellung der Budget- und Strategieplanung des Verbandes

Ihr Profil

– Sie verfügen über ein abgeschlossenes ingenieurtechnisches Studium im Bereich Projektmanagement, Ingenieurs- Bau- oder Wirtschaftsingenieurs-wesen

– Mehrjährige Berufserfahrung in der Bauprojektsteuerung, der Bauvorbereitung, der Baudurchführung und in den Methoden des Bauprojektmanagements

– Sie verfügen über ein fundiertes betriebswirtschaftliches Grundwissen sowie gute HOAI, VOB, VgV Kenntnisse.

– Gute Kenntnisse in MS-Office, AVA, DMS

– Führerschein Klasse B  selbständige, strukturierte und gewissenhafte Arbeitsweise  Kommunikations- und Teamfähig, lernbereit und flexibel

Was Ihnen geboten wird

– Flexible Arbeitszeiten

– Abwechslungsreiches Aufgabengebiet

– Unbefristetes und zukunftssicheres Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst

– Attraktives Gehalt nach TVöD und 30 Tage Jahresurlaub

– Modernes und arbeitnehmerfreundliches Arbeitsumfeld

– Ein vielfältiges, offenes und motiviertes Team

– Zugang zur zusätzlichen Altersvorsorge des öffentlichen Dienstes

Sind Sie interessiert, dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe

Ihres frühesten Eintrittstermins, sowie Ihrer Gehaltsvorstellung,

bis zum 08. Mai 2020 an den

Märkischer Abwasser- und Wasserzweckverband

Peter Sczepanski (persönlich)

Köpenicker Straße25

15711 Königs Wusterhausen

Gerne können Sie uns Ihre Bewerbung auch in elektronischer Form (PDF-Datei bis 5 MB),

ebenfalls bis zum 08. Mai 2020 mit dem Hinweis „Bewerbung Projektleiter/-in“ an post@mawv.de, zusenden.

Hier gibt es weitere Informationen

www.mawv.de