Pflegekräfte gesucht

Engagiert. Kompetent. Zielgerichtet.

Als Marktführer in Engineering und IT steht FERCHAU mit mehr als 8.260 Mitarbeitern an über 100 Niederlassungen und Standorten seit Jahrzehnten für Qualität in jedem Bereich. Dabei zählen wir vor allem auf Menschen wie Sie, die uns im Backoffice mit großem Engagement unterstützen. Ihre hohe Serviceorientierung und Ihre gewissenhafte Arbeitsweise machen unseren Erfolg in der ganzen Welt des Engineerings erst möglich.

Ab sofot werden gesucht:

MFA, PTA, Pflegekräfte – Unterstützung mobile Impfteams (m/w/d)

Vielfältig und zukunftsorientiert – Ihre Tätigkeiten sind anspruchsvoll



• Anamnese aufnehmen und für den Arzt vorbereiten

• Impfbücher vorbereiten

• Impfdosen vorbereiten

• Patientenbetreuung

Zielgerichtet und herausfordernd – Ihre Möglichkeiten sind erstklassig



• professionelle Unterstützung zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf

• hohe Planungssicherheit durch unbefristeten Arbeitsvertrag

• flexible Arbeitszeitgestaltung für beste Work-Life-Balance

Sie sind mehr als geeignet – Ihre Qualitäten sprechen für Sie



• Ausbildung als medizinisches Fachpersonal (z. B. MFA, MTA, PTA, Pflegekräfte, Rettungssanitäter,

Notfallsanitäter) oder eine ähnliche Qualifikation

• fließende Deutschkenntnisse

Arbeitszeit: Montag – Freitag (ca. 7.30 – max. 17:30 Uhr), Wochenendarbeit nur wenn gewünscht

Wo starten die mobilen Impfteams?

Aktuell Tegel, Betreuung von u. a. Pflegeheimen innerhalb Berlins

unbefristeter Arbeitsvertrag bei der FERCHAU GmbH

Unser Angebot klingt wie für Sie gemacht? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung – gerne online oder per Email unter der Kennziffer 49-63073-BRB bei Frau Franziska Vahl. Denn was für unsere Kunden gilt, gilt für Sie schon lange: Wir entwickeln Sie weiter.

Frau Franziska Vahl

Personalreferentin

Fon +49 3375 52497-14

franziska.vahl@ferchau.com

FERCHAU GmbH

Niederlassung Berlin-Brandenburg

Freiheitstraße 124/126

15745 Wildau