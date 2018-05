Immer nah am Menschen, mit viel Freude aber auch mit dem nötigen Ernst bei der Sache, sind wir – die AlexA-Gruppe – Überzeugungstäter in Sachen Pflege und Wohnen!

Wir trauen uns, das zu sagen, denn unsere zufriedenen Kunden vertrauen uns. An immer mehr Standorten in Deutschland. Unser Geheimnis? Kein Geheimnis: Wir können pflegen!

Pflege ist auch Ihre Passion und Sie möchten in einem jungen motivierten Team Ihre Stärken einbringen und sich gemeinsam mit uns weiter entwickeln?

Dann werden Sie Teil der AlexA Seniorenresidenz in Berlin-Lichtenrade und verstärken Sie unser Team als

Pflegefachkraft (m/w)

Was wir Ihnen bieten:

Vielfalt in der Pflege an einem breit aufgestellten Standort, der stationäre Pflege, Tagespflege, Betreutes Wohnen, gerontopsychiatrische Pflege und einen ambulanten Pflegedienst unter einem Dach vereint.

Gutes Gehalt nicht nur verdienen sondern tatsächlich auch bekommen, heißt bei uns: bis zu 3000,- EUR* Brutto im Monat werden pünktlich ausgezahlt

*Vollzeitstelle (bei 40 Stunden pro Woche im 3-Schicht-Betrieb) mit Prämien und Zulagen

Dienste, die verlässlich und langfristig geplant, nicht geteilt und auf Sie zugeschnitten sind.

Kollegen, die ein dynamisches Team mit flachen Hierarchien sind, auf Augenhöhe zusammenarbeiten und stets eines offenes Ohr haben.

Was Sie bei uns erwartet:

Ihre individuellen Stärken liegen uns am Herzen – deshalb überlegen wir mit Ihnen gemeinsam, wo wir Sie am besten einsetzen und fördern können

Die individuelle und wertschätzende Pflege und Betreuung unserer Bewohner sowie der professionelle Kontakt zu Angehörigen und Betreuern steht für Sie an erster Stelle.

Zusätzliche Tagesaufgaben wie die Führung der Pflegedokumentation sind für Sie selbstverständlich.

Wir freuen uns auf Mitarbeiter/-innen mit:

abgeschlossener Ausbildung als staatlich anerkannte/-r Altenpfleger/-in bzw. Gesundheits- und (Kinder-)krankenpfleger/-in

idealerweise Kenntnissen in den Bereichen Pflegemanagement, Qualitätssicherung und EDV

Teamfähigkeit und Aufgeschlossenheit

Einfühlungsvermögen im Umgang mit Bewohnern und Angehörigen.

Sie möchten ein Teil unseres Teams werden? Dann schauen Sie doch einfach mal bei uns vorbei oder senden Sie uns direkt Ihre Bewerbung über unser Online-Bewerberformular oder ganz einfach per E-Mail an:

bewerbung@alexa-seniorendienste.de

Für Fragen vorab steht Ihnen unser Einrichtungsleiter Maik Mewes gerne unter Telefon: 0160-968 07 715 zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Sie!

AlexA Seniorenresidenz Berlin-Lichtenrade

Ansprechpartner: Herr Maik Mewes

Rudolf-Pechel-Straße 32

12305 Berlin

Tel.: 030/74003-101

bewerbung@alexa-seniorendienste.de

www.alexa-seniorendienste.de