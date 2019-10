Pflegedienstleitung (m/w/d) gesucht…

Die Diakonie Storkow e. V. sucht ab sofort eine/n

Pflegedienstleiter (m/w/d)

in der Tagespflege “Hand in Hand” am Standort in Heidesee Ortsteil Prieros.

Die Diakonie Storkow e. V. wurde im Februar 1998 als ambulanter Pflegedienst gegründet, ihr Einzugsgebiet umfasst nicht nur Storkow mit seinen Ortsteilen, sondern ein Gebiet im Radius von ca. 25 km.

Derzeit sind 132 Mitarbeiter bei der Diakonie Storkow in etlichen Pflegeeinrichtungen beschäftigt, darunter die Tagespflegeeinrichtungen “Aufeinander zugehen” und “Hand in Hand”.

Ihre Aufgaben:

– Gewinnung, Planung, Organisation sowie Pflege und Betreuung der Tagespflegegäste

– Weiterentwicklung innovativer und aktiv fördernder Angebote für unsere Gäste

– Steuerung der Pflege- und Betreuungsprozesse unter Einbeziehung fachlicher, gesetzlicher und qualitätsrelevanter Aspekte

Ihr Profil:

– Abgeschlossene Ausbildung zum examinierten Altenpfleger oder Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d) und abgeschlossene Weiterbildung zur Pflegedienstleitung (460 Stunden)

– mindestens 2-jährige Berufserfahrung als Pflegefachkraft

Ihnen wird geboten:

– eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einer modernen Tagespflegeeinrichtung

– hohes Maß an Verantwortung und die Chance, Prozesse innovativ zu gestalten

– eine attraktive Vergütung

– ein vertrauensvolles Betriebsklima

– eine harmonische und fürsorgliche Arbeitsatmosphäre in einem engagierten Team

– eine individuelle, fundierte Einarbeitung durch unsere Mitarbeiter

– familienfreundliche Arbeitszeiten

– stetige Weiterbildungs- und Fortbildungsmöglichkeiten, die als Arbeitszeit gelten

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:

Diakonie Storkow e.V.

Neu Bostoner Straße 2

15859 Storkow (Mark)

Telefon: (033678) 7 30 16

Fax: (033678) 7 30 24

24h Handy: (0173) 60 79 00 6