“Eine Woche feiern wie in Bayern” getreu diesem Motto findet vom 18. bis 27. Oktober 2019 in Wildau wieder das alljährliche Oktoberfest statt. Die Technische Hochschule und die Stadt Wildau laden Einwohner, Freunde und Förderer, Studierende sowie Gäste aus nah und fern herzlich dazu ein, auf der größten Veranstaltung dieser Art in der Region Berlin-Brandenburg, ein zünftig – stimmungsvolles Oktoberfest nach brandenburgischer und bayerischer Lebensart zu feiern.

www.oktoberfest-wildau.de