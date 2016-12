Natur Campingplatz am Springsee

Herzlich Willkommen auf dem NaturCampingplatz am Springsee in Storkow

Mitten im seenreichen Land Brandenburg liegt unser 3 Sterne Campingplatz – naturbelassen und idyllisch. Entfliehen Sie dem stressigen Alltag und lassen Sie einfach mal Ihre Seele baumeln. Schalten Sie ab – gehen sie offline! Entspannen Sie direkt am Wasser, bei Wanderungen entlang am Ufer, vorbei an den Springseequellen (Naturdenkmal) und genießen Sie die intakte Natur. Nehmen Sie sich einfach mal Zeit nur für sich und tanken Sie positive Energie. Das weitläufige Gelände bietet jedem Gast einen großzügigen Freiraum. Erkunden Sie per Rad oder zu Fuß auf gut ausgebauten Rad- und Wanderwegen die Umgebung rund um den Springsee bis zum Scharmützelsee, erkunden Sie Bad Saarow, Storkow und Wendisch Rietz oder unternehmen Sie Tagesausflüge in die Region mit vielen kulturellen Highlights.

Gutschein „Angelurlaub“



Angelurlaub

Genießen Sie als passionierter Angler die Stille des morgendlichen Springsees. Die Artenvielfalt und der Fischreichtum unserer Gewässer wird Sie begeistern.

Angelurlaub (Wert: 480,-€) Stückpreis: 240,00 EUR (inkl. 0,00% MwSt. und zzgl. Versandkosten Anzahl:

6 Übernachtungen im Ferienhaus für 3 Personen

Bereitstellung eines Angelkahns (eine Woche)

Angelkarte 1 Woche/1 Person

jeden Morgen frische Brötchen inklusive (2 pro Person)

Nutzung der Tiefkühltruhe

Gutschein gilt April, Mai, Juni, September, Oktober 2017 und 2018, außer Himmelfahrt und Pfingsten. Gilt nur bei vorheriger Buchung.

Gutschein „Hund und Herrchen“

Urlaub für Hund und Herrchen

Für einen Urlaub mit ihrem Hunde oder Ihren Hunden sind Sie bei uns genau richtig. Unser Campingplatz liegt zwischen See und Wald und bietet speziell für Hund und Herrchen ideale Wander-und Bademöglichkeiten. Für fünf Tage Urlaub mit Ihrem Hund auf unserem Campingplatz am Springsee bieten wir Ihnen.

Hund und Herrchen (Wert: 120,-€) Stückpreis: 60,00 EUR (inkl. 0,00% MwSt. und zzgl. Versandkosten Anzahl:

4 Übernachtungen auf einem Stellplatz für 3 Personen und alle eigenen Hunde

jeden Morgen frische Brötchen (2 pro Person)

5000m² Hundeauslauf

eingezäunte Hundebadestelle

Das Angebot gilt im April, Mai, Juni, September, Oktober 2017 und 2018, außer Himmelfahrt und Pfingsten. Nur bei vorheriger Buchung

Gutschein „Winterzauber am Springsee“

Erleben Sie Camping mal anders! Das Schlaffass bietet einerseits „Camping-Feeling“ in freier Natur, ist aber durch die komplette Einrichtung und fester Installation ganz bequem sofort zu beziehen.

Es duftet nach Kiefernholz und schafft ein gesundes und komfortables Schlafvergnügen. Jedes Fass ist mit einem großen Familienbett (2,00 x 2,00 m) und 2 Kinderbetten (0,70 x 2,00 m) ausgestattet und bietet genügend Platz zum Kuscheln, Spielen und Entspannen. Ein ausziehbarer Tisch mit Sitzbänken im Vorraum, sowie Sitzmöglichkeiten im Außenbereich laden zum gemütlichen Verweilen ein.

Sie können ganzjährig im Schlaffass übernachten. Dank einer Infrarotheizung haben Sie eine wohlige Wärme auf Knopfdruck.

Winterzauber Schlaffass (Wert: 120,-€) Stückpreis: 60,00 EUR (inkl. 0,00% MwSt. und zzgl. Versandkosten Anzahl:

3 Übernachtungen im Schlaffass mit Infrarotheizung f. 3 Personen & PKW

1 Flasche Glühwein

Morgen pro Person 2 frische Brötchen

1 Gutschein für ein leckeres Essen in der Gaststätte Fünfhausen in Ahrensdorf

Nur gültig von Nov. 2016 bis Feb. 2017 und Nov 2017 bis Feb. 2018

