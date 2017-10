Bärentouren allgemein

Jeder, der wirklich informative, gut recherchierte, klassische sowie alternative Stadtführungen und Nachtrundgänge in Berlin erleben möchte, hat in Bärentouren den perfekten Anbieter gefunden. Unsere Agentur zeichnet sich besonders durch ihre geschichtliche Ausrichtung aus. Wählen Sie aus unserem reichen Angebot! Einer unserer passionierten Stadtführer, wird Ihren Stadtrundgang begleiten und interessant gestalten. Die Besichtigung der Berliner Sehenswürdigkeiten mit Hintergrundinformationen anreichern und Ihnen die Geschichte der Stadt nahebringen. Die von Historikern ausgearbeiteten Touren tauchen lebhaft vorgetragen tief in die Geschichte Berlins ein. Erleben Sie eine romantische Nachtwächtertour oder eine gespenstische Haunted Berlin Geistertour, unsere mythologischen Naturführungen, unsere szenischen Theaterführungen zu Halloween oder unsere fundierte Architekturführung zu den historischen Bauten in Berlin.

Nachtwächterführung

Waren Sie schon einmal in der ältesten Berliner Kneipe oder warum geht im Schloß die weiße Frau um? Erfahren Sie, warum anno 1390 einmal eine Leiche verurteilt wurde. Wo wohnte Lessing im Nikolaiviertel und welche berühmten Zauberer und Alchemisten lebten in Alt-Berlin. Folgen Sie dem Verlauf der Berliner Stadtmauer aus den 1250er Jahren und erfahren Sie wo hier die Stadttore lagen und warum diese um 9 Uhr abends schlossen.

Welche Richtstätten gab es in Berlin. Entdecken Sie die mittelalterliche Ruine der Franziskanerkirche im Klosterviertel, wo heute noch der hinkende Mönch zur Geisterstunde umgeht und wo der Leibmedicus Thurneysser des Kurfürsten Johann Georg sein Laboratorium hatte. Tauchen Sie tief auf der spannenden und sagenumwobenen Nachtwächterführung, die auch für Berliner viele Überraschungen zu bieten hat, in die Geschichte Berlins ein.

Sichern Sie sich Ihren exklusiven Gutschein für die Nachtwächtertour (2 Personen) für die Hälfte > 15,-€ statt 30,-€



Wichtig: Eine Bar- bzw. Restauszahlung sowie das Belassen eines Restwertes auf dem Gutschein ist nicht möglich. Die Gutscheine sind bis 18. Dezember 2017 gültig!



Termine: Mo-Sa um 22 Uhr, nach Verfügbarkeit – Nur mit Anmeldung!

Sprechzeiten: Mo-Fr 14-16 Uhr unter 030/46 06 37 88

Treff: Haupteingang Nikolaikirche – Propststraße ( nahe S+U Bhf. Alexanderplatz)