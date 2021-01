Multitalent gesucht (m/w/d)

Zur Verstärkung des Teams sucht das Yachtzentrum Dahme-Spree zum nächst möglichen Zeitpunkt

ein Multitalent / Allrounder im Bereich

Bootsbau und Bootmotoren (m, w, d)

Unser jung geführtes Unternehmen ist ganzjährig mit Serviceleistungen rund um Boote und Bootsmotoren beschäftigt. Wir suchen zur Verstärkung unseres Werft-Teams einen flexiblen Mitarbeiter der sich in unserem Arbeitsbereich auskennt und einige Erfahrungen mitbringt.

Gerne auch Quereinsteiger, die Freude am Wassersport und deren Dienstleistungen haben.

IHR PROIFL:

• Bestenfalls eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung (idealer Weise Bootsbauer oder Motorenschlosser)

• Erfahrungen in der Wassersportbranche mit Booten und Bootsmotoren

• gerne auch als Quereinsteiger mit Berufserfahrung in unserer Branche

• Teamfähigkeit

• ruhige, selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise

• kundenorientiertes und kommunikatives Auftreten

• Lust zur Aneignung neuer Fähigkeiten und Werkstattleitung

IHR ARBEITSBEREICH könnte in folgenden Bereichen liegen:

Bootsbau

Arbeiten an Holz-, GFK- uns Stahlbooten

Um- und Ausbauten von Booten

Decksbeläge aus Teak und Kunststoff verlegen, bzw. auch anfertigen

Anbau von Zubehör und technischer Ausrüstung

Arbeiten am Unterwasserschiff

Osmosesanierungen

Stahlsanierung, zum Teil auch Schweißarbeiten

Beschichten/ Anstreichen von Unterwasserschiffen

Motorenservice

Motorwartungen an Außenbordern und Einbaumaschinen

jegliche Servicearbeiten im Werftbetrieb

Ein- und Auswintern von Bootsmotoren

Montag von Motoren

Bootstechnik

Um- und Einbau technischer Anlagen

Bug- und Heckstrahlruder

Wasseranlagen, Heizungen, jegliche Anbauteile

Schlosserarbeiten

Kleinteilefertigung aus Metall

Änderungsarbeiten an Stahlbooten, Schweißarbeiten

Individualanfertigungen

Wartung von Wellenanlagen

Allgemeine Servicearbeiten

Hilfestellung beim Kranen

Ein- und Auslagerung von Booten im Winter/Frühjahr

DAS ERWARTET SIE:

• Mitwirkung an vielseitigen, abwechslungsreichen Kundenaufträgen und Projekten

• Fester Kundenkreis

• eine angenehme familiäre Arbeitsatmosphäre

• ein junges und motiviertes Team

• eine familienfreundliche Stelle in Vollzeit, nach Absprache auch in Teilzeit, von Montag bis Freitag 6.45 Uhr bis 15.45 Uhr

Meinen Sie in unser Team zu passen und einige,

NICHT ALLE, unserer Tätigkeitsbereiche zu beherrschen,

dann bewerben Sie sich jetzt bei uns.

Yachtzentrum Dahme-Spree Kuhlke Knabe GmbH

Werftstraße 8, 15713 Königs Wusterhausen

Tel.: 03375/502976

Fax: 03375/500607

E-Mail: info@yachtzentrum-ds.de

www.yachtzentrum-ds.de