Movie Park Germany (Anzahl 1 = 2 Tickets)

Movie Park Germany

Deutschlands Familienfreizeitpark Nr.1 bietet einzigartige Erlebnisse für jedes Alter. Nur hier treffen Sie auf bekannte Film- und TV-Stars wie z.B. Chase und Marshall aus Paw Patrol, SpongeBob Schwammkopf, die Teenage Mutant Ninja Turtles oder auch Marilyn Monroe. Movie Park Germany bietet allen ein buntes Zuhause.

Doch damit nicht genug, denn der Film- und Freizeitpark sorgt mit atemberaubenden Achterbahnen, einer actiongeladenen Stuntshow sowie umwerfenden Tanz- und Gesangsshows für noch mehr erstklassige und filmreife Unterhaltung. Gehen Sie gemeinsam auf Abenteuertour und lassen Sie sich mitreißen von Spaß, Action und Geschwindigkeit.

Viele neue Highlights:

Star Trek Operation Enterprise

Brandneu und weltweit einzigartig ist der intergalaktische Triple-Launch-Coaster „Star TrekTM: Operation Enterprise“, der Sie mit Warpgeschwindigkeit in neue Sphären beamt – dank einer spektakulären Strecke, zahlreicher Inversionen, einer 40 Meter hohen, europaweit einmaligen Twisted Halfpipe und einem 10,5 Tonnen schweren Transfergleissystem. Sowohl die ‚Twisted Halfpipe‘ als auch der 30 Meter hohe ‚Top Hat‘ versprechen Ihnen einen völlig neuen Adrenalin-Kick. Denn einen Launch Coaster, der Sie nicht erst einen Hügel hinauf zieht, sondern Sie gleich drei Mal vorwärts und rückwärts katapultartig beschleunigt, hat es in der Geschichte des Parks bisher noch nicht gegeben.

THE WALKING DEAD BREAKOUT *

*ab 16 Jahren allein, ab 14 Jahren nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten (beim

Verkauf der Zusatztickets und an der Attraktion selbst finden Alterskontrollen mittels

Personalausweis statt.) Tickets nach Verfügbarkeit.

Echte Darsteller, modernste Technik und originalgetreue Serien-Schauplätze der verschiedenen The Walking Dead® Staffeln sorgen in der Attraktion „THE WALKING DEAD BREAKOUT“ für ein authentisches und intensives Live-Erlebnis. Auf einer Grundfläche von über 700 qm dreht sich in dieser neuen und permanenten LIVE-Horror-Attraktion alles um THE WALKING DEAD®, eine der erfolgreichsten US-Serien weltweit.

Für noch mehr Abenteuer und Action geht es im „The High Fall“ mit mehr als 100 km/h aus 60m Höhe in die Tiefe oder in der Indoor-Achterbahn „Van Helsing ́s Factory“ auf eine rasante Vampirjagd durch die Dunkelheit. Für einen ordentlichen Adrenalinschub sorgt ebenfalls der „MP Xpress“, der Sie ohne „sicheren“ Boden unter den Füßen durch etliche Loopings jagt. Aber auch an die kleinsten Besucher ist gedacht: In Europas einzigartigem NICKLAND können Groß und Klein nicht nur auf insgesamt 16 Attraktionen ihren Spaß haben.

Und für alle, die es etwas düsterer mögen, verwandelt sich der Park mit Einbruch der Dunkelheit im Oktober in ein Gruselsetting der Extraklasse. Erlebt das mehrfach ausgezeichnete Kult-Event – das Halloween Horror Fest – mit Gänsehaut-Feeling, wenn filmreife Monster hinter jeder Ecke in den Straßen und den Horror-Attraktionen des Parks lauern!

Vorhang auf für einzigartige Erlebnisse in Hollywood in Germany:

Hurra! Ich bin im Film!

