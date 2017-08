2. Mittenwalder Oktoberfest

Es wird blau-weiß wohin man sieht und duftet nach Weißwürst‘n und süßem Senf. Nach dem großartigen Erfolg des Oktoberfestes im letzten Jahr, werden auch in diesem Jahr, in Mittenwalde die Bierfässer angestochen. Am 16. September gleicht die Mehrzweckhalle in Mittenwalde wieder einem bayrischen Oktoberfestzelt. Was gehört wird – ist doch klar- zünftige Musik…die Band „Alpenschmarrn“ lässt alle auf den Bierbänken tanzen. Ab 18 Uhr ist Einlass, Beginn dann ab 19 Uhr – es bleibt also genug Zeit um verschiedene bayrische Schmankerl wie Brathendl oder Haxen zu genießen. Zu den Programmpunkten wird Hau den Lukas, sowie Bull-Riding gehören. Im Vorverkauf kostet die Karte nur 8 Euro und die bekommen Sie bei Brennstoffe Bergmann oder Gardinen Koschke in Mittenwalde. Auch an der Abendkasse können Sie Karten für 10,00 € pro Person erwerben.

Kleiner Tipp: letztes Jahr war das Oktoberfest bereits im Vorverkauf ausverkauft, also schnell Karten sichern.

www.spielmannszug-mittenwalde.de