Mitarbeiter Instandhaltung/Werkzeugbau (m/w/d) gesucht

Die TTZ GmbH & Co. KG ist ein kleines,familiengeführtes Unternehmen im Süden von Berlin. Es stellt gelötete Wärmeübertrager mit sehr hohen Qualitätsstandards in verschiedenen Ausführungen her. Die Schnelligkeit und Genauigkeit der Werkzeugwechsel in den Pressen und Stanzen bestimmt in hohem Maße die Leistungsfähigkeit.

Ab sofort sucht die TTZ GmbH & Co. KG

Mitarbeiter für den Bereich Instandhaltung/Werkzeugbau

IHRE AUFGABEN:

• Reparatur und Wartung von Schnitt- und Prägewerkzeugen

• Anfertigung von einfachen Komponenten für Werkzeuge und Vorrichtungen

• Unterstützung bei der Wartung von Maschinen und Anlagen

IHR PROFIL

• Abschluss als Facharbeiter in einem Metallberuf

• Berufserfahrung im Werkzeugbau oder Instandhaltung

• Erfahrung im Umgang mit konventionellen Werkzeugmaschinen (Flachschleif-, Bohr- und Fräsmaschine)

• Erfahrung im Umgang mit dem Kran gewünscht, nicht Bedingung

• Selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise

• Freude an der Arbeit im Team

•Flexibilität

WARUM ENERGIEQUELLE?

• eine abwechslungsreiche, interessante und eigenverantwortliche Tätigkeit

• einen sicheren Arbeitsplatz in angenehmer Arbeitsatmosphäre

• sehr gute Arbeitsbedingungen in einem Inhaber geführten Unternehmen • persönliche Entwicklungschancen

• Möglichkeiten der Mitgestaltung in unserem Unternehmen

INTERESSE?

Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen und Ihren frühstmöglichen Eintrittstermin

per E-Mail:

info@ttz-phe.com

oder

per Post:

TTZ GmbH & Co.KG

Herrn Michael Rehberg

Im Gewerbepark II / 9

15711 Königs Wusterhausen (OT Zeesen)

Germany

www.ttz-phe.com