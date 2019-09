Mitarbeiter im Vertragsmanagement gesucht

Seit 1997 ist die Energiequelle GmbH am Markt der Erneuerbaren Energien tätig. Dabei plant und realsisiert das Unternehmen Windenergie- und Photovoltaikanlagen sowie Umspannwerke und Energiespeicher. Zudem übernimmt Energiequelle die kaufmännische und technische Betriebsführung. Über 200 Mitarbeitern sind in Deutschland, Frankreich und Finnland tätig – leidenschaftlich, mutig und menschlich.

Für den Standort Kallinchen sucht die Energiequelle GmbH einen

Mitarbeiter (m/w/d) im Vertragsmansgement

um die Energiewende weiter voranzutreiben.

Ihre Aufgaben:

– Vertragliche und dingliche Sicherung von Grundstücken sowie die Ausarbeitung und Einholung aller benötigten Unterlagen, die zur privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Sicherung für die Projekte der Firma erforderlich sind

– Monitoring von Vertragsinhalten, Fristen und Zahlungen

– Prüfung auf Richtigkeit und Vollständigkeit aller erforderlichen Dokumente

– Maßgebliche Beteiligung an der Zusammenstellung der Dokumentation und der Übergabe an in- und expterne Kunden, finanzierende Banken und die Betriebsführung

– Fachliche Kommunikation mit Vertragspartnern, Behörden, Rechtsanwälten und Notaren

– Allgemeine Verwaltungsaufgaben

Ihr Profil:

– Abgeschlossene Ausbildung zum Rechtsanwalts- und/oder Notarfachangestellten oder vergleichbar

– Umfangreiche Kenntnisse im Vertrags- und Grundbuchrecht

– Versierter Umgang mit MS Office und Datenbanksystemen

– Fähigkeit, komplexe Aufgaben mit mehreren internen und externen Partnern zu koordinieren und termingerecht abzuschließen

– Hohe Serviceorientierung, Belastbarkeit und Freude an fachübergreifender Projektteamarbeit

– Ausgeprägte Kommunikationsstärke

– Strukturierte, sorgfältige Arbeitsweise und Organisationsstärke

Ihnen wird geboten:

– Tätigkeit in einem etablierten, innovativen und inhabergeführten Unternehmen

– Anspruchsvolles Aufgabengebiet mit hoher Eigenverantwortung und kurzen Entscheidungswegen

– Kontinuierliche Förderung der beruflichen Weiterentwicklung

– Flexible, familienfreundliche Arbeitszeiten mit Home-Office-Möglichkeit

– Individuelle Gesundheitsförderung wie z.B. Gesundheitsbudget, frisches Obst und Jobrad-Leasing

– Leistungsgerechte Vergütung mit umfangreichen sozialen Leistungen wie z.B. betrieblicher Altersvorsorge

Die Energiequelle GmbH freut sich auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail unter Angabe Ihres nächstmöglichen Eintrittstermins und der Gehaltsvorstellung an:

Energiequelle GmbH

Dr. Thomas Roßner: jobs@energiequelle.de

www.energiequelle.de/karriere