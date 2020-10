Mitarbeiter für Reinigung & Pflege (m/w/d) gesucht

Ab sofort sucht die Firma MAYER D&G

Mitarbeiter zur Reinigung und Pflege von Privat- und Gewerberäumen(m/w/d)

in Königs Wusterhausen und Umgebung in Voll- oder Teilzeit.

Bei 25 bis 30 Wochenstunden arbeiten Sie in einem starken, erfolgreichen Team mit hervorragenden Entwicklungsmöglichkeiten.

Die Hauptarbeitszeit liegt zwischen 8 und 15 Uhr. Teilweise jedoch auch Objekt-, Kundenabhängig (Büro) auch in den frühen Morgenstunden oder am Abend.

Mögliche Anstellung: 8 / 12 / 30 oder 35 Std. pro Woche zwischen Mo – Fr

Ihre Aufgaben:

• Reinigung und Pflege von Privat- und Gewerberäumen

Ihr Profil:

• freundlich und zuverlässig

• ein eigenes KFZ ist von Vorteil

Ihnen wird geboten:

• übertarifliche Bezahlung (nach der Probezeit) + Fahrzeit + Fahrstrecke

Ein eigenes KFZ ist von Vorteil ! Ab 30 Std. Vertrag Bereitstellung von Firmenwagen

Sie sind freundlich, zuverlässig, möchten im Objektpflege-, und Reinigungsbereich selbständig arbeiten?

Dann melden Sie sich unter

Dienstleistung & Gebäudemanagement

Körbiskrugerstr. 110

15712 Königs Wusterhausen



Tel.: 03375 921532

Mobile: 0173 65 770 65

m.mayer@mayer-putzengel.de

www.mayer-putzengel.de